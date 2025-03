Moraes revoga medida que proibia Valdemar de ter contato com Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, revogou nesta terça-feira (11/3) as medidas cautelares impostas ao presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, entre elas a que proibia manter contato com os outros investigados, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A defesa de Costa Neto, que é um dos investigados por tentativa de golpe de Estado, havia protocolado pedido, na manhã de hoje, para que as medidas fossem suspensas. O que foi atendido por Moraes.

Além de poder retomar contato com Bolsonaro, o presidente do PL terá de volta passaporte e bens apreendidos pela Polícia Federal. Entre eles, estão mais de R$ 50 mil em espécie, dois iPhones e três relógios de alto valor.

"Há ausência de interesse na manutenção da apreensão dos bens apreendidos em posse de Valdemar Costa Neto, pois a perícia e análise dos dados já foram realizadas pela Polícia Federal", justificou a decisão.

Valdemar chegou a se reunir com o ministro da Suprema Corte pouco antes da decisão, por volta das 14h.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia