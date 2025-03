Bia Kicis pede orações por anistia dos condenados do 8/1

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) pediu para que o arcebispo do Ordinariado Militar do Brasil, Dom Marcony Ferreira, reze pela anistia dos condenados pelos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. A parlamentar bolsonarista participou da solenidade de concessão do título de cidadão benemérito de Brasília ao bispo, nessa segunda-feira (10/3).

Segundo Ana Maria Campos, do blog Eixo Capital do Correio Braziliense, veículo do grupo do Diários Associados, Kicis também fez o apelo ao cardeal Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília. O objetivo é que os bispos “intercedam por meio das orações em favor daquelas pessoas injustiçadas, presos políticos no Brasil, pessoas que estão com seus direitos humanos violados”.

A anistia é uma das principais pautas do bolsonarismo em 2025. A campanha é tema de manifestação marcada para ocorrer no próximo domingo, dia 16 de março, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que espera reunir 1 milhão de pessoas nas areias da praia carioca. “Vamos dar um recado para o Brasil e para o mundo. Quem tem que decidir o nosso futuro é o povo, e é o povo nas ruas”, disse.



