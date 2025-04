Zema posa para foto com governadores cotados para 2026

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), posou para foto com outros governadores cotados para disputar as eleições presidenciais do ano que vem, durante ato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) neste domingo (6/4), na Avenida Paulista, em São Paulo.

Ao lado de Zema, aparece o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e o anfitrião do evento, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O grupo esteve junto na manifestação pela anistia aos condenados dos ataques de 8 de janeiro de 2023.

Em entrevista ao Estado de Minas, o presidente do PL em Minas Gerais, Domingos Sávio elogiou Zema e disse que é natural uma composição com o governador em 2026, mesmo que seja com o chefe do Executivo como vice.

Para ele, Romeu Zema tem força para uma candidatura majoritária, mas o importante é que a direita se mantenha unida. “O governador é um nome importante no processo político pela liderança dele, mas principalmente porque Minas é um estado estratégico. Se Bolsonaro, de fato, não conseguir ser candidato, nós temos que evitar que saiam três candidatos”, disse.

Sete governadores em ato com Bolsonaro



Além deles, outros três governadores estiveram no evento ao lado de Bolsonaro. Esses, porém, não são especulados para liderar uma chapa ao Palácio do Planalto em 2026. São eles: Jorginho Mello (PL-SC), Mauro Mendes (União-MT) e Wilson Lima (União-AM). O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), também era esperado no local, mas devido às chuvas que atingem o estado ele faltou ao encontro.

Bolsonaro cumprimenta manifestantes na Avenida Paulista Miguel SCHINCARIOL / AFP Bolsonaristas ainda protestaram contra o presidente Lula Miguel SCHINCARIOL / AFP Michelle Bolsonaro conseguiu um raro momento e se reuniu com os filhos do ex-presidente Miguel SCHINCARIOL / AFP Bolsonaro ao lado do seu fiel apoiador, o pastor Silas Malafaia Miguel SCHINCARIOL / AFP Michelle Bolsonaro levanta batom durante o protesto Miguel SCHINCARIOL / AFP Bolsonaro reuniu milhares de apoiadores na Avenida Paulista, neste domingo (6/4) Miguel SCHINCARIOL / AFP Governador Tarcísio de Freitas é um dos nomes cotados para concorrer a presidência em 2026, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro esteja inelegível durante o pleito Reprodução/Redes Sociais Ao lado de Bolsonaro, Zema participou ontem de ato na Avenida Paulista Reprodução Voltar Próximo

Apenas Tarcísio de Freitas discursou no trio elétrico financiado pelo pastor Silas Malafaia. Em sua fala de oito minutos, o governador voltou a fazer críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e fez uma série de elogios a Bolsonaro. "Por que a inflação está tão cara? Por que vocês estão pagando caro no ovo, no feijão, no arroz? Se está tudo caro, volta Bolsonaro!", disse.

Tarcísio defendeu prisão para outros crimes, e disse que alguns condenados pelo STF estavam apenas “conhecendo Brasília”. "Eu quero prisão sim! Quero prisão para assaltante, para quem rouba celular, para quem invade terra, para quem invade propriedade privada, quero prisão para o corrupto. É para eles que a gente quer a prisão. A anistia para essas pessoas é o reencontro com a liberdade, com a justiça, com a esperança", disse.