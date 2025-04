Lula chega a Montes Claros acompanhado de ministros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou em Montes Claros, no Norte de Minas, nesta segunda-feira (7/4), acompanhado de ministros e do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). A comitiva presidencial inclui o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e cinco ministros de Estado.

Essa é a terceira viagem do presidente da República ao estado em um intervalo de um mês.

O petista participa do anúncio de investimento da empresa farmacêutica dinamarquesa Novo Nordiks na ampliação de sua fábrica na cidade do Norte de Minas. O investimento será de R$ 6,4 bilhões e deve gerar 600 empregos. A empresa vai fabricar enzimas e produtos voltados para obesidade, entre eles o Ozempic.

Entre os integrantes do primeiro escalão que vieram a Minas com Lula estão Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Padilha (Saúde), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), Macaé Evaristo (Direitos Humanos e Cidadania) e o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também comanda o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.