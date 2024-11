Um adolescente, de 16 anos, foi morto a tiros numa rua do bairro Vila Jardim Alvorada, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na noite desta quarta-feira (13/11).

Às 21:39, um chamado foi feito por uma testemunha que, da casa dela, ouviu cerca de dez disparos. Quando buscou saber o que havia acontecido, a testemunha descobriu que a vítima era um primo dela.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ao chegar no local, já encontrou a vítima caída ao solo. Ela foi encontrada com várias lesões de munições de arma de fogo nas regiões do tórax e da virilha.

Segundo a perícia, foram encontradas cápsulas de munições de calibre 9 e .40 milímetros no local.

De acordo com testemunhas do crime, dois indivíduos em uma moto se aproximaram do jovem e efetuaram os disparos, até que a vítima caiu ao chão. Na sequência, fugiram do local.

Um dos suspeitos foi apontado como morador da região, mas, quando procurado no endereço pelos policiais, não foi localizado.

O local foi preservado e isolado pela polícia, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte. Após a análise da perícia, o corpo foi removido pelo Rabecão. O Departamento de Homicídios (DH) também compareceu à cena do crime.



Ainda segundo a PMMG, estão sendo realizadas buscas pelos suspeitos. Ainda não se sabe a motivação do crime.