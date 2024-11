Um homem, de 20 anos, foi morto a tiros em um beco no bairro Nova Contagem, na cidade de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (14/11).

O beco tem duas câmeras de segurança no início e no final da rua que poderiam ter captado a cena do crime. No entanto, segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), elas estavam desligadas no momento do homicídio.





A vítima foi encontrada pelos policiais já sem vida, com o corpo em uma escadaria com perfurações no peito, no ombro, na mão direita, e no rosto, nas regiões da testa, queixo e boca, e no peito. Segundo a guarnição, o homem tem registro policial por envolvimento no tráfico de drogas.

Também foi constatada a presença de outras duas câmeras de segurança no local, com aparência de funcionamento. No entanto, nenhuma pessoa atendeu ao chamado da polícia para verificação das filmagens.

Até o momento, as investigações não encontraram testemunhas do homicídio. Ainda não há suspeitos da autoria.