Criança de 2 anos é lançada para fora de carro em acidente em Pitangui

Uma criança de 2 anos foi lançada para fora do carro e luta pela vida com quadro de trauma crânio-encefálico grave depois de o carro onde viajava com a família bater em outro na rodovia BR-352, na noite deste sábado (25/12). Ao todo, seis pessoas se feriram.De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) o acidente ocorreu na altura do KM450, próximo ao posto móvel de pesagem de carga de Brumado, distrito de Pitangui, no Centro-Oeste de Minas Gerais.Ao chegar no local do acidente, por volta das 21h, os bombeiros encontraram um Volkswagen Gol e um Toyota Etios com sinais de colisão frontal. Na operação, estavam também uma equipe do Samu e uma outra da Polícia Militar. No Gol, eram seis ocupantes, dos quais, dois eram crianças de 2 e 3 anos de idade.O Corpo de Bombeiros socorreu duas vítimas para a Santa Casa de Pitangui. Uma mulher, de 18 anos, que apresentava fratura na perna esquerda e um corte no rosto, e um homem de 44 anos, com escoriações pelo corpo, suspeita de fratura de pelve, fratura de costela e uma pequena laceração no cotovelo esquerdo.A criança de 3 anos e as outras vítimas foram atendidas pelo SAMU. Uma ocupante, de 24 anos, atendida por essa equipe, apresentava fratura bilateral de fêmur e escoriações, porém, no momento, permanecia estável. As outras duas vítimas, apenas escoriações."A outra criança, de 2 anos, conforme informação repassada por um médico que estava no local, foi ejetada do veículo e apresentava traumatismo crânio-encefálico grave. Ela foi encaminhada por terceiros ao hospital antes da chegada dos militares", informa o CBMMG.O ocupante do Etios não estava no local quando os bombeiros chegaram. Relatos afirmam que essa pessoa também foi levada por terceiros. Além do atendimento às vítimas, a guarnição do CBMMG realizou a sinalização da via, bem como a interrupção da parte elétrica dos veículos para evitar incêndio.