Motorista do Chevette que voou sobre Camaro tem prisão ratificada

Pessoas em volta do Chevrolet Camaro atingido no teto por um Chevrolet Chevette em Ribeirão das Neves (foto: Reprodução)

O motorista do Chevrolet Chevette descontrolado que voou atingindo a parte de cima de um Chevrolet Camaro ferindo quatro pessoas na tarde deste sábado (25/12) teve a sua prisão em flagrante por embriaguez ratificada pela Polícia Civil e já foi encaminhado para o sistema prisional (veja vídeo abaixo).O acidente ocorreu após o condutor do Chevette passar direto na curva de uma via acima da avenida Dionízio Gomes, Bairro Veneza, em Ribeirão das neves, na Grande BH. Ao todo sete veículos se acidentaram em razão dessa primeira batida.Segundo a Polícia Civil, a prisão em flagrante do condutor se deve ao crime previsto no Artigo 306 da Lei 9503/97, por "conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. As condutas previstas serão constatadas por concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar", informou a instituição.Depois do acidente, as pessoas tentaram agredir o motorista do Chevette que estava visivelmente alterado. A Polícia Militar impediu que ele fosse linchado e os bombeiros auxiliaram no socorro aos feridos.Segundo os bombeiros havia risco de explosão poi ocorreu vazamento de combustível, o que obrigou os socorristas a desligar as baterias dos carros e espalhar cerragem sobre o asfalto.