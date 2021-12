Inabilitado morre ao bater de frente em ônibus e sete se ferem na BR-135

Bombeiros utilizaram ferramentas pneumáticas para libertar passageiros feridos do ônibus. Condutor do carro morreu (foto: CBMMG/Divulgação)

Um motorista inabilitado invadiu a contramão e atingiu um ônibus com 30 passageiros que tombou na rodovia BR-135, em Corinto, na Região Central de Minas Gerais. O condutor do carro morreu na hora e sete pessoas se feriram no veículo de transporte.O acidente ocorreu na madrugada deste domingo (26/12), por volta das 3h30, na altura do KM573, entre a área urbana de Corinto e a ponte sobre o Rio das Velhas. Trecho é de pistas simples com acostamento e curvas leves. Não chovia no momento.



Os bombeiros chegaram a levar ferramentas pneumáticas e desencarceradoras para retirar alguns dos feridos de dentro do ônibus que tombou com a batida, mas funcionários da concessionária da rodovia, a Eco135 conseguiram remover os passageiros. O carro de passeio estava ocupado apenas por seu condutor e teve a frente completamente destruída.





Fiat Palio teria invadido a contramão e atingido o ônibus com 30 passageiros de frente (foto: CBMMG/Divulgação)

Com a batida o ônibus com 30 passageiros tombou deixando sete pessoas feridas, algumas presas às ferragens (foto: CBMMG/Divulgação)

"Três destas (pessoas feridas), foram encaminhadas pela Guarnição de Bombeiros ao Hospital de Curvelo (cidade vizinha a cerca de 50 quilômetros de distância do local do acidente) e as outras quatro foram transportadas pela concessionária", informou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.Segundo informações da corporação o ônibus pertence à empresa "Mateus Turismo" e trafegava de Montes Claros (Norte de Minas) a Belo Horizonte. "De acordo informações locais, o carro de passeio teria perdido o controle e colidido frontalmente com o ônibus", informa o CBMMG.Além dos bombeiros foram mobilizadas duas ambulâncias da Eco135 para o atendimento. Na madrugada a pista foi interditada nos dois sentidos para que o salvamento fosse realizado.