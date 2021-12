Equipes de resgate e moradores da região ajudaram a retirar as vítimas (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)







Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo um ônibus que seguia de Belo Horizonte com destino a Guarapari, litoral do Espírito Santo, no fim da noite dessa terça-feira (28/12) na BR-381, em João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais.





08:37 - 26/12/2021 Inabilitado morre ao bater de frente em ônibus e sete se ferem na BR-135 Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus transportava 47 pessoas, incluindo o motorista, e saiu da pista no km 356. O veículo prestava serviço à Buser, segundo a polícia. “O condutor alegou que sentiu um mal súbito. O motorista foi submetido ao teste de etilômetro e o resultado foi negativo para consumo de álcool”, informa a PRF.





O veículo despencou de uma ribanceira de aproximadamente 40 metros e o Corpo de Bombeiros foi chamado para resgatar as vítimas. Conforme os militares, morreram uma mulher, cujo corpo foi encontrado na parte de trás do ônibus, e um homem, resgatado na parte dianteira do veículo.





Além dos militares, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma equipe de resgate voluntário e populares da região ajudaram nos trabalhos.





Ao todo, 34 pessoas estão em hospitais da região. Três foram levadas pelo Samu ao Hospital Nossa Senhora das Dores, em Itabira, e as outras 31, para o Hospital Margarida, em João Monlevade, conduzidas pelos voluntários.



Ainda segundo os bombeiros, 11 pessoas sem lesões aparentes também foram conduzidas ao Hospital Margarida em um coletivo da Escon Viação, que deu apoio à ação no local.





A PRF confirma que todos os sobreviventes foram para hospitais, mas que somente 18 deles apresentavam ferimentos.



Ainda não há informações sobre a situação do trânsito do local nesta manhã.