Homem morre após acidente envolvendo quatro veículos na BR-365

O acidente envolveu uma carreta, um carro, um ônibus e um micro-ônibus (foto: CBMMG/Divulgação )

Um acidente envolvendo quatro veículos foi registrado nesta terça-feira (28/12), na BR-356, no município de Jequitaí, Região Norte de Minas Gerais. Segundo informações dos militares do 2º Pelotão de Bombeiros de Pirapora, um homem de 55 anos morreu e outras 12 pessoas ficaram feridas no acidente.





A batida envolveu uma carreta, um carro de passeio, um ônibus e um micro-ônibus. De acordo com os bombeiros, a carreta e o carro seguiam no sentido Montes Claros, enquanto o ônibus e o micro-ônibus vinham em sentido contrário.





O homem que morreu era motorista do ônibus.





Além das viaturas de Socorro e Salvamento do Corpo de Bombeiros, três viaturas do SAMU também se deslocaram para o local do acidente. As vítimas foram atendidas e conduzidas para o Hospital Municipal de Pirapora.

Pertences dos envolvidos no acidente ficaram espalhados nas margens da rodovia (foto: CBMMG/Divulgação )





Não se sabe o que causou o acidente. A perícia e a Polícia Rodoviária Federal também estiveram no local.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.