MG: saiba quem são os irmãos que estão entre os mortos em acidente trágico

Os irmãos Gabrielle Ribeiro Manzan, de 18 anos, e Guilherme Ribeiro Manzan, de 16, estão entre os mortos no acidente em uma via de acesso ao município de Conquista, no Triângulo Mineiro, na noite desse domingo (1º/6). Sete ocupantes jovens, com idades entre 13 e 19 anos, estavam dentro de um carro que bateu em uma árvore. Ao todo, quatro morreram. O restante foi socorrido com ferimentos.

Gabrielle Ribeiro Manzan cursava fisioterapia na Uniube, no Triângulo. “Nos solidarizamos com familiares, amigos, colegas e professores, desejando força e acolhimento neste momento de dor”, diz a instituição de ensino em nota divulgada na tarde desta segunda-feira (2/6).

No Instagram, a Associação Atlética Acadêmica da instituição também publicou nota de pesar. Nos comentários, algumas pessoas ainda não acreditavam na tragédia. “Conversei com ela pouco tempo atrás. Que Deus conforte o coração dos familiares”, escreveu uma colega de Gabrielle. “Como assim? Ela me mandou mensagem sexta. Sem acreditar!”, publicou outro.

Também pelas redes sociais, a Escola Estadual Escritora Carolina Maria de Jesus, localizada na cidade de Sacramento, manifestou pesar. Gabrielle e Guilherme eram filhos de uma professora da escola. O comunicado menciona ainda Miguel Gallis Borges, de 16 anos, outra vítima morta no acidente e aluno do colégio. A Prefeitura de Conquista decretou luto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Prefeitura de Conquista (@prefeituradeconquista)

O acidente

Segundo o Sargento Castro, do Pelotão do Corpo de Bombeiros em Sacramento, os jovens saíam de um local de lazer, conhecido como “Cristo”, e desciam a Avenida Alameda Ítalo Guardieiro em direção ao centro da cidade quando, por volta das 23h, o motorista perdeu o controle da direção. O carro, de modelo Gol, bateu em uma árvore e teve a parte superior esmagada.

Miguel e os irmãos Gabrielle e Guilherme foram encontrados mortos dentro do veículo. Os outros quatro ocupantes apresentavam sinais vitais. Três deles foram socorridos por ambulâncias da Prefeitura de Conquista, e uma quarta vítima foi encaminhada consciente para atendimento médico, no município de Conquista, pela equipe dos bombeiros e Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate).

Na sequência, os quatro foram levados para atendimento médico em Uberaba. Um dos jovens atendidos, de 19 anos, morreu no Hospital Escola de Uberaba.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia