Adolescente viraliza ao performar Ney Matogrosso em apresentação de escola

A cantora Ana Cañas, 44, lançou no dia 15/03 o single autoral “Derreti”, em que faz dueto com Ney Matogrosso. O título que compõe o novo álbum da artista, “Vida Real”, o nono da carreira da paulistana. Divulgação/Jorge Bispo

Ney Matogrosso já havia participado de outra gravação de Cañas. No disco “Ana Cañas canta Belchior ao vivo”, de 2023, eles fizeram dueto em “Paralelas” (Belchior, 1975). Divulgação/Nadja Kouchi

Um dos grandes nomes da música brasileira, Ney Matogrosso tem sido notícia nas últimas semanas por conta da cinebiografia “Homem com H”. O filme teve pôster e trailer lançados em 10/02. Com roteiro e direção de Esmir Filho (“Alguma Coisa Assim”), o longa-metragem tem estreia nos cinemas prevista para dia 1º de maio. Divulgação

No filme, o ator Jesuíta Barbosa interpreta Ney Matogrosso. O cantor presenciou várias gravações no set de filmagens. “Eu comecei a ver isso, e eles eram tão convincentes que eu tive uma coisa, perdi o controle. Não que eu comecei a chorar, as lágrimas pulavam do meu olho. Eu não tinha controle sobre aquilo”, declarou o artista em uma entrevista. Divulgação

Aos 83 anos, Ney Matogrosso segue em plena atividade. No dia 10/01/2025, ele lançou um novo álbum nas plataformas digitais. “Canções para um novo mundo”, parceria do consagrado artista com a banda Hecto, tem seis faixas inéditas e conta com a participação especial de Ana Cañas, Frejat e do baterista Will Calhoun, da banca de rock americana Living Colour. Divulgação/Leo Aversa

Ney Matogrosso já havia lançado dois singles com a Hecto, “Teu Sangue” e “Nosso Grito”. O vocalista da banda, Guilherme Gê, compôs nove músicas da novo disco. Divulgação/Marcos Hermes

“A decisão de gravar um álbum com a Hecto se deu pelo repertório, que eu gostei muito. As letras são muito contundentes, o que me chamou a atenção”, explicou Ney Matogrosso. Reprodução/Instagram

No ano passado, Ney Matogrosso foi atração do atração do Rock in Rio com performance de “Bloco na Rua”, turnê que o artista estreou em 2019. O repertório reúne canções como “Eu Quero é Botar Meu Bloco na Rua”, canção de Sérgio Sampaio que inspirou o nome do espetáculo, “Sangue Latino”, hit dos Secos e Molhados, e “Pro Dia Nascer Feliz”, de Frejat e Cazuza. Divulgação/Oxidany

Um dos grandes intérpretes da história da música brasileira, Ney Matogrosso nasceu em 01/08/1941. Flickr Leo Lara/Universo Produção

Ney de Souza Pereira (nome de batismo) nasceu na cidade de Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, próximo à fronteira com o Paraguai. Instagram @neymatogrosso

Na adolescência, a relação conturbada com o pai, o militar Antonio Matogrosso Pereira, fez com que Ney saísse de casa aos 17 anos. Instagram @neymatogrosso

Após servir por dois anos como militar na aeronáutica, um meio de sobreviver, entre Rio de Janeiro e Brasília, Ney Matogrosso chegou a se apresentar como cantor amador e trabalhar com artesanato antes de conquistar notoriedade artística como um dos grandes nomes da música brasileira. Instagram @neymatogrosso

No início da década de 70, já passando dos 30 anos, o cantor entrou na banda Secos e Molhados, onde iniciaria a carreira de sucesso que já dura mais de meio século. reprodução da Revista Trip

O Secos e Molhados, liderado pelo músico e produtor de origem portuguesa João Ricardo, teve em sua formação mais famosa Ney Matogrosso e também Gerson Conrad. Em 1973, a banda dominou as paradas musicais do Brasil com o álbum homônimo - considerado pela Revista Rolling Stones o quinto melhor da história da música brasileira. Youtube Canal severinohits

Em plena ditadura militar, os shows de Ney Matogrosso com os Secos e Molhados lotavam ginásios (como o Maracanãzinho) com visual e performances subversivas que fascinavam as plateias. Divulgação

O cantor de voz aguda e com o corpo e rosto pintados, além de adereços e acessórios ousados para a época, ou muitas vezes com pouca roupa, construiu uma persona artística que o acompanharia nas décadas seguintes. Instagram @neymatogrosso

Em apenas dois meses, o primeiro disco do Secos e Molhados vendeu mais de 300 mil cópias e tornou-se um clássico da música nacional. O álbum traz hits como “Sangue Latino”, “O Vira” e “Rosa de Hiroshima” (em cima da letra do poema de Vinícius de Moraes). Instagram @neymatogrosso

O grupo teve vida curta. Logo após o lançamento do segundo álbum, “Flores Astrais”, também com muitos versos de poetas famosos musicados, a banda se desfez. Em especial por divergências de Ney com João Ricardo. Flickr Carolina Mendonça

O anúncio do fim precoce do Secos e Molhados foi feito no dominical Fantástico, da Rede Globo. O programa exibiu na mesma edição um videoclipe da música “Flores Astrais”. Instagram @neymatogrosso

Ney Matogrosso iniciou, então, a sua carreira solo e lançou seu primeiro álbum solo em 1974, batizado de “Água do Céu - Pássaro”. Flickr Grupo Tom Brasil

Em uma entrevista a Serginho Groisman, no programa Altas Horas, em 2019, Ney Matogrosso revelou que na adolescência tinha vergonha da própria voz. O embaraço só se desfez quando um maestro elogiou o seu canto durante apresentação de um coral com amigos, em 1961. Instagram @neymatogrosso

Ney Matogrosso já lançou 26 discos de estúdio em sua trajetória solo, com alguns deles considerados essenciais por especialistas, como “Pecado” (1977) e “Pescador de Pérolas” (1986). Reprodução Instagram

Um fato da vida pessoal de Ney Matogrosso que se tornou bastante famoso foi seu namoro com Cazuza, ícone do rock nos anos 80. “A relação durou três intensos meses”, comentou em entrevista à revista Veja. Instagram @neymatogrosso

Entre as amizades que Ney Matogrosso construiu no universo musical, uma especial foi com Rita Lee, a Rainha do Rock brasileiro que morreu em 2023. O cantor revelou até que foi o responsável por apresentar a artista ao futuro marido Roberto Carvalho. Instagram @neymatogrosso