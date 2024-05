Diretor-geral da ANTT nega que caminhões com doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul tenham sido barrados pela fiscalização

O diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Rafael Vitale, usou as redes sociais nesta quarta-feira (8/5) para desmentir as alegações de que o caminhões com doações para os afetados do Rio Grande do Sul foram barrados. Contudo, ele reconheceu que seis veículos, entre quase oito mil, foram autuados, mas que as multas não serão aplicadas.

Ações no Rio Grande do Sul: A ANTT oficializou medidas de fiscalização e regulação em apoio a população gaúcha.



"A ANTT já vinha adotando a flexibilização para o fluxo de veículos de carga que transportavam donativos para o Rio Grande do Sul", afirmou Vitale.

O Posto de Fiscalização de Araranguá, na divisa de Santa Catarina, passaram 7.928 veículos de carga sendo que nenhum deles foi retido ou barrado.

Contudo, Vitale reconheceu que dentre estes caminhões, seis foram multados, mas que, devido a situação de calamidade que atinge o estado gaúcho, as penalidades serão invalidadas.

"Houve casos isolados de autuação por excesso de peso, na balança de Araranguá, que não se tornaram multas e serão devidamente anulados", comentou.

Uma série de influencers e políticos de extrema-direita usaram suas redes sociais para divulgar informações falsas de que caminhões com doações estavam sendo barrados.

Um dos principais propagadores das notícias falsas, o coach Pablo Marçal, é alvo de ação da Advocacia-Geral da União (AGU) pela prática.

A AGU alertou que a prática atrapalha o resgate dos atingidos pelas enchentes e desestimula a doação de roupas, remédios, alimentos e água potável pela população.