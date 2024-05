O coach e influenciador Pablo Marçal é alvo de uma ação judicial, apresentada nesta quarta-feira (8/5) pela Advocacia-Geral da União (AGU), por suas publicações falsas sobre as ações das Forças Armadas e as ações dos governos federal e estadual sobre as enchentes que estão causando destruição no Rio Grande do Sul.

Nos últimos dias, Marçal vem usando suas redes sociais para afirmar que caminhões com doações estariam sendo barrados e impedidos de distribuir água, alimentos e roupas para os atingidos, o que é mentira.

Outra fake news propagada pelo coach apontada pelo órgão é que um empresário teria colocado mais aeronaves do que a Força Aérea Brasileira (FAB) no atendimento. Os militares contam com quatro aviões e 17 helicópteros para os resgates e operações.

A AGU aponta que esse tipo de notícias falsas atrapalham os resgates e desestimulam a ajuda de outras pessoas em momentos de calamidade.

As Forças Armadas vêm trabalhando com resgate, atendimentos médicos, transporte, recebimento e entrega de doações desde o início do mês, indicou a ação da AGU.

A ação ainda reforça que o coach possui 8,4 milhões de seguidores apenas em uma rede social, o que contribui para a disseminação de um conteúdo que visa desinformar a sociedade.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT-BA), disse que a Polícia Federal deverá ser acionada para apurar a propagação de mentiras sobre a tragédia que atinge o Rio Grande do Sul.