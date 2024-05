13/07/2023 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF - Palácio do Planalto, lançamento do programa Minha Casa, Minha Vida, com a presença do presidente Luis Inácio Lula da Slva.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta quarta-feira (8/5) que quer visitar todos os municípios gaúchos afetados pela enchente histórica que devastou o Rio Grande do Sul. Lula destacou que só será possível avaliar os danos causados quando o nível das águas baixar.



O presidente participou hoje do anúncio de R$ 18,3 bilhões em obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), incluindo prevenção de desastres, no Palácio do Planalto.





“A gente não tem dimensão dela [enchente] ainda. A gente só vai ter dimensão do que foi esse desastre climático quando a água voltar à normalidade”, discursou o presidente. “Quando voltar a normalidade, eu quero visitar todos os municípios afetados para ver o que foi afetado de fato”, emendou.

Segundo um levantamento da Defesa Civil, 80% dos municípios foram afetados pela água, um total de 397.

Desastre é "aviso para todos nós"

O presidente destacou também que o governo federal atendeu o Rio Grande do Sul na seca que afetou o estado e nas chuvas de setembro do ano passado. Para o chefe do Executivo, o país precisa se preparar melhor para os efeitos das mudanças climáticas.

“Sinceramente, eu não sei o que Deus está pensando. Não sei o que aconteceu no planeta Terra, mas o que ocorreu no Rio Grande do Sul é um aviso para todos nós. Nós precisamos ter a noção de que a Terra está cobrando", afirmou.