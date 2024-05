O Ministério das Cidades anunciou, nesta quarta-feira (8/5), o investimento de R$ 1,7 bilhão em prevenção a desastres naturais. O montante será destinado a obras de contenção de encostas de 91 municípios com problemas recorrentes de deslizamentos. Os investimentos fazem parte do Novo Pac Seleções. De acordo com a pasta, em razão das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, todas as cidades que enviaram propostas de obras de contenção para o programa foram contempladas.

"Essa é uma ação direta na prevenção daquilo que nós brasileiros assistimos com uma frequência e, infelizmente, uma intensidade cada vez maior nos últimos anos", disse o ministro Jader Filho ao anunciar os investimentos.

Na manhã de hoje, o governo federal anunciou o investimento de cinco modalidades do Novo PAC Seleções, dos eixos Água para Todos e Cidades Sustentáveis e Resilientes. As cinco modalidades serão executadas pelo Ministério das Cidades e somam R$ 18,3 bilhões em investimentos.

“Esses empreendimentos são fundamentais para a redução do risco de desastres e proporcionam condições mais dignas e seguras de moradia para a população. As intervenções ocorrem em municípios críticos nas áreas de risco alto ou muito alto e buscam soluções sustentáveis e diálogo com as comunidades locais”, diz o governo.