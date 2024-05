Devido às fortes chuvas que assolam o estado do Rio Grande do Sul, o Aeroporto Internacional de Porto Alegre não será reaberto por tempo indeterminado

A prefeitura de Porto Alegre pediu, no início da tarde desta quarta-feira (8), que os barcos que atuam nas operações de resgate interrompam as atividades por chance de chuva e ventos fortes nas próximas horas.





O alerta foi divulgado às 13h45. Segundo a prefeitura, a previsão é de chuva de até 15mm nas próximas horas.





Há também chance de descargas elétricas e ventos que podem passar dos 80 km/h. "Tão logo o tempo permita, as atividades serão retomadas", diz a nota do município.





Vento forte e até granizo. Mais cedo, a Defesa Civil do RS já havia divulgado que havia chance de chuva forte, vento isolado acima dos 90 km/h, descarga elétrica e até queda de granizo em grande parte do estado. O alerta tem vigência até às 20h desta quarta.





Frente fria. Na terça-feira (7), o governador Eduardo Leite alertou para uma frente fria que se deslocaria por todo o RS a partir desta quarta, provocando temporais generalizados em todas as regiões.





Na quinta-feira (9), o ar frio avança, diminuindo a temperatura no estado. A previsão indica mínimas de 5°C e 11°C no centro-sul, região dos município de Arroio dos Ratos e Charqueadas, que foram muito afetados pelas chuvas. Ainda chove forte no sul gaúcho na quinta. "Será um momento difícil", afirmou o governador.





NÚMERO DE MORTOS CHEGA A 100, HÁ 128 DESAPARECIDOS





O número de mortos após chuvas no Rio Gande do Sul chegou a 100. A informação foi divulgada em boletim na manhã desta quarta.





Há 128 desaparecidos e 372 feridos. Mais de um 1,4 milhão de pessoas foram afetadas pelas chuvas. Mais de 163 mil pessoas estão desalojadas e outras 66.761 foram acolhidas em abrigos.





Ao todo, 417 dos 497 municípios gaúchos ?ou seja, 83,9% deles? foram afetados pelas fortes chuvas.