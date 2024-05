Carro ficou destruído com a batida

Um motorista de aplicativo, de 39 anos, foi rendido por dois suspeitos, conseguiu sair e esfaqueou os assaltantes na madrugada desta quinta-feira (9), em Governador Valadares, Região do Vale do Rio Doce Mineiro.





Segundo informações do tenente da Polícia Militar José Otávio Ferreira, tudo começou quando uma mulher solicitou a viagem em uma rua da cidade. Quando chegou ao endereço informado, o motorista foi rendido por dois autores, um de 40 anos, que o colocaram amarrado no porta-malas.

Contudo, dentro do porta-malas havia algumas ferramentas, que o ajudaram a retirar as amarras e sair pelo banco traseiro. Após isso, o motorista esfaqueou os dois assaltantes.

Isso fez com que os suspeitos perdessem o controle do veículo, assim batendo o carro em um muro. Um dos autores conseguiu fugir do local, já o outro, por causa dos ferimentos, não teve a mesma sorte.

Uma arma de fogo que estava com os suspeitos foi apreendido pela PM, que segue em busca do fugitivo. Tanto o motorista, quanto um dos suspeitos foram levados para o hospital da cidade.

No vídeo abaixo é possível ver os estragos causados pela batida do veículo.