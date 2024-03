O adolescente de 17 anos que mantinha duas pessoas da família reféns em Poços de Caldas, no Sul de Minas, se entregou por volta de 21h dessa quinta-feira (21/3).

De acordo com a Polícia Militar, o sequestro durou cerca de 12 horas no Bairro Chácara São Francisco. O irmão, de 15 anos, e a avó do jovem, de 70 anos, estavam sendo mantidos em cárcere sob ameaça de morte porque o adolescente “não queria ficar sozinho em casa”.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o adolescente seria usuário de drogas. A PM foi acionada pela mãe e pelo padrasto do infrator, que conseguiram chegar até o portão.

“Ele ainda disse a familiares que não gostaria de ver a polícia no local, se não iria executar os mesmos. No momento nossa equipe de atendimento pré-hospitalar encontra-se a postos no logradouro, aguardando negociação da Polícia Militar”, informaram os bombeiros.

Além da Polícia Militar, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi acionado. Após 12 horas de negociação, o jovem se entregou e soltou as duas facas que portava: uma em mãos e a outra na cintura. Durante uma busca na residência, os PMs ainda encontraram duas tesouras.

Os dois reféns foram levados para a UPA da cidade para fazer exames. Já o adolescente foi levado para atendimento ambulatorial na Santa Casa de Poços de Caldas e depois para a delegacia.