Suspeito de estuprar e roubar a própria avó é preso em cidade mineira

Um homem, de 28 anos, suspeito de estuprar e roubar a própria avó, de 71, foi preso em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. Ele estava foragido e foi detido no último sábado (24/5) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Os crimes teriam acontecido em Nanuque, também no Vale do Mucuri, na véspera do aniversário da vítima. O suspeito teria ido até a casa da avó após ser expulso por familiares da residência da filha mais nova da idosa, depois de causar um tumulto.

De acordo com a PCMG, o homem obrigou a vítima a abrir a porta. Depois de adentrar o local, teria violentado sexualmente a idosa e, em seguida, a ameaçado com uma faca. O suspeito também teria levado dinheiro ao evadir.

A equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Nanuque representou pela prisão preventiva do suspeito. A ordem judicial foi cumprida em Teófilo Otoni, onde o investigado estava escondido.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata