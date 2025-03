Coleta seletiva é ampliada em BH; veja os novos bairros atendidos

O serviço de coleta seletiva foi ampliado em Belo Horizonte, com a inclusão dos bairros Bandeirantes e Ouro Preto, na região da Pampulha, no serviço de coleta seletiva de recicláveis porta a porta. Além disso, o Bairro São Luiz terá mais ruas atendidas. O serviço começou a ser realizado nessa quinta-feira (20/3).

Nos próximos dias, a expansão chegará a outros 13 bairros, incluindo Floresta, Santa Efigênia, Funcionários, Boa Viagem, Savassi, Lourdes, Santo Agostinho, Barro Preto (Centro-Sul), Sagrada Família (Leste), Buritis, Prado (Oeste) e Castelo (Pampulha). A população tem recebido orientações sobre os dias de coleta e os materiais que devem ser separados.



A ampliação foi na modalidade "porta a porta", em que os resíduos recicláveis de residências ou do comércio são recolhidos nas ruas da cidade uma vez por semana. No total, 55 bairros da capital são atendidos pelo serviço. Confira a lista completa aqui.

A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) é responsável pelo planejamento e fiscalização do serviço. Desde 2019, a coleta seletiva porta a porta é realizada por associações e cooperativas de catadores credenciadas pela SLU, que são contratadas e remuneradas pela prefeitura. Os caminhões utilizados no serviço também são disponibilizados pela autarquia, e o material coletado é enviado para essas entidades, que fazem a triagem e reaproveitamento dos resíduos.

Atualmente, Belo Horizonte conta com duas modalidades de coleta seletiva: porta a porta e ponto a ponto. No primeiro modelo, os moradores separam os recicláveis e os colocam na calçada para o recolhimento. Já no segundo, o descarte é feito em contêineres instalados pela prefeitura em diferentes pontos da cidade.

Como participar

Os moradores devem separar materiais recicláveis como papel, metal, plástico, isopor e vidro, higienizá-los e depositá-los em sacos plásticos, preferencialmente transparentes, na calçada até as 8h do dia de coleta em sua rua. O vidro deve ser acondicionado separadamente para evitar contaminação e riscos de acidentes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que pode ser reciclado?

Papel: jornais, revistas, papelão, embalagens longa vida, cadernos e livros.

Não: papel higiênico, guardanapos, etiquetas adesivas, fotografias.

Metal: latas de alumínio ou ferro, clipes, grampos, papel alumínio.

Não: esponjas de aço, pilhas, baterias, eletroeletrônicos.

Plástico: sacolas, garrafas PET, embalagens diversas, copos descartáveis.

Não: embalagens de produtos tóxicos, embalagens de balas e doces.

Vidro: garrafas, potes, vidros lisos e planos.

Não: espelhos, cerâmicas, tubos de TV, vidros temperados, lâmpadas.

Isopor: bandejas de alimentos limpas, peças de isopor em geral.

*estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos