Lixo gerado pela hamburgueria Madero causa transtorno em bairro de BH

Situada na Avenida Professor Mário Werneck, no Bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte, uma unidade da hamburgueria Madero & Jeronimo tem causado reclamações por parte dos moradores. O motivo é o lixo gerado pelo estabelecimento, que fica acondicionado em uma lixeira instalada na calçada. De acordo com vizinhos, o contenedor não comporta o volume de resíduos gerados pelo restaurante, especialmente aos finais de semana.

Além disso, por ficarem acessíveis a partir da via pública, os sacos plásticos são rasgados por cães abandonados e por catadores de materiais recicláveis, o que resulta no espalhamento da sujeira, aumentando ainda mais o mau cheiro. "O lixo atrai moscas varejeiras, ratos e baratas", relata a aposentada Patrícia Viana Campolina, de 60 anos, que vive no Bairro Buritis há 35 anos e viu a hamburgueria iniciar as atividades em frente ao condomínio onde reside.

Outro problema decorrente do acúmulo dos sacos de lixo na calçada é o barulho. Segundo a moradora, a própria colocação dos resíduos na lixeira, confeccionada em metal, provoca ruídos facilmente audíveis durante o período noturno, mas a situação ainda é agravada pela ação dos catadores e até pela conversa dos funcionários da hamburgueria. "Moro em um condomínio de casas onde há idosos e uma criança autista", diz Patrícia.



A aposentada afirma já ter feito diversas reclamações junto à prefeitura e à própria rede de restaurantes. "Tenho 90 protocolos abertos", destaca. Ela pontua que o local já passou por uma fiscalização, mas a situação não mudou. "Nesse dia, eles lavaram e fecharam a lixeira com cadeado", conclui.

Entre as medidas propostas pela moradora, está a construção de um cômodo específico para alojar o lixo, solução que já é adotada por outras redes de restaurantes que têm unidades no bairro. Outra medida sugerida por Patrícia é a separação e o direcionamento dos materiais recicláveis sejam providenciados pela própria hamburgueria.

O que dizem a PBH e o Madero?

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Belo Horizonte prestou o seguinte esclarecimento:

"A Secretaria Municipal de Política Urbana informa que houve vistoria recente no local e os estabelecimentos foram orientados sobre os procedimentos a serem adotados. Nova ação fiscal para conferir se as medidas foram implementadas já está no cronograma de atendimento da área da fiscalização da Prefeitura. Caso o problema persista, os locais serão notificados. É importante esclarecer que o Município prioriza ações para conscientização e sensibilização, sendo as notificações aplicadas em casos de continuidade das práticas que descumprem as regras vigentes."

Por sua vez, o Madero enviou uma nota, publicada abaixo, na íntegra:

O Grupo Madero reforça seu compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os seus clientes, colaboradores e o meio ambiente, de forma que mantém estrutura adequada em todas as suas unidades para o descarte de resíduos; tendo sempre como premissa a constante revisão e evolução dos seus procedimentos, a fim de minimizar qualquer impacto para a comunidade.

