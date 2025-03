Bienal do Lixo 2025 é confirmada para maio, em São Paulo

A Bienal do Lixo está de volta para sua segunda edição e propõe ao público a reflexão sobre consumo consciente, cuidado com resíduos e soluções sustentáveis. O evento acontecerá de 21 a 25 de maio no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, reunindo uma programação repleta de atividades interativas, artísticas e educativas.



Todas as atividades contarão com intérpretes de Libras, audiodescrição e materiais inclusivos. Na sequência, a Bienal do Lixo 2025 segue para Salvador (BA), de 4 a 8 de junho, levando sua mensagem cultural e socioambiental. Toda a programação será gratuita e as inscrições serão abertas, em breve, pelo Sympla.

Organizado pelas agências La Mela e Usina, a Bienal é um projeto incentivado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura.

“A primeira edição, em 2022, foi um grande sucesso, pois recebemos cerca de 15 mil visitantes e acreditamos ter impactado de forma muito positiva todo o público, promovendo muitas reflexões sobre o tema sustentabilidade. A expectativa, para este ano, é de chegarmos, só em São Paulo, a 20 mil visitantes”, afirma a diretora-executiva da Bienal do Lixo, Rita Reis.

Em 2025, o evento ocupará uma área total de 3.000 m², tendo como estrutura central um grande domo de 300 m², localizado próximo à Biblioteca do Parque Villa-Lobos. No espaço, haverá uma exposição com obras de dez artistas que trabalham com resíduos, transformando materiais descartados, como papelão, eletrônicos, plásticos e outros, em arte. “Acreditamos que a arte tem o poder de provocar mudanças de comportamento e inspirar um olhar mais responsável para os desafios ambientais”, afirma Mario Farias, um dos idealizadores e diretor da Bienal do Lixo 2025.

Além disso, o evento contará com uma área dedicada a ativações de apoiadores e patrocinadores, todos amplamente conectados à questão da sustentabilidade.

Entre as novidades desta edição está a Casa Sustentável, um amplo espaço interativo, que demonstrará como simples práticas ecológicas e eficazes podem ser incorporadas por todos os cidadãos no dia a dia. Outro destaque será o Desfile de Moda Consciente, trazendo reflexões sobre o impacto ambiental da indústria têxtil.

Além disso, está confirmada a participação da ONG Ocean Sole, do Quênia, que estará presente com duas obras produzidas com chinelos reciclados, retirados de praias e oceanos. "A Bienal do Lixo sempre buscou trazer projetos inovadores, que mostrem como resíduos podem ser transformados em arte e oportunidades. Trazer a Ocean Sole para o Brasil reforça essa missão e inspira novas possibilidades de impacto positivo", afirma Rita Reis.

E o público poderá “colocar a mão na massa” em oficinas criativas com atividades práticas, que inspiram a adoção de um cotidiano mais ecológico. Haverá também uma Miniusina de Transformação, que irá receber coletas de tampinhas plásticas. O material será triturado, derretido e moldado, ganhando, assim, um novo uso, como chaveiros e porta-copos, entre outros.

A programação da Bienal do Lixo 2025 conta, mais uma vez, com os Painéis de Diálogos, nos dias 21 e 22/05, com bate-papos e palestras com convidados que irão dialogar sobre temas pertinentes. Já entre os dias 23 e 25/05 acontece a Mostra de Cinema, que exibirá produções entre médias e curtas-metragens, documentários e vídeos sobre arte, meio ambiente e sustentabilidade.

Serviço:

BIENAL DO LIXO 2025

SÃO PAULO



Data: 21 a 25 de maio de 2025

Local: Parque Villa-Lobos, São Paulo

Horário: Das 9h às 18h

Entrada: Gratuita via Sympla (em breve)

Endereço: Av. Professor Fonseca Rodrigues, 2.001 - Alto dos Pinheiros - São Paulo/SP

Site: www.bienaldolixo.com.br

Facebook/Instagram: /bienaldolixo

SALVADOR



Data: 4 a 8 de junho de 2025

Local/Horário: a confirmar

Entrada: Gratuita via Sympla (em breve)

Site: www.bienaldolixo.com.br

Facebook/Instagram: /bienaldolixo

Website: http://www.bienaldolixo.com.br