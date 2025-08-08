Podcast debate impactos do tarifaço e raio-x da saúde em Minas Gerais

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

A 36ª edição do programa foi apresentada nesta sexta-feira (08/08) pelos repórteres da editoria de Política Bernardo Estillac e Bruno Nogueira, com participação especial da repórter de Gerais, Sílvia Pires. Todos os episódios estão disponíveis no canal de YouTube do Portal Uai e no Spotify.

No primeiro bloco do programa, o debate foi dedicado às medidas cobradas do governo federal pela Frente Nacional de Prefeitos para mitigar os efeitos do tarifaço imposto ao Brasil por Donald Trump. Os jornalistas também debateram a resposta política à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL).

O segundo bloco foi destinado às convocações feitas para que secretários do Governo de Minas compareçam à ALMG em audiências públicas sobre a situação fiscal do estado. As denúncias dos auditores-fiscais sobre as condições de trabalho na Secretaria de Estado de Fazenda também foram discutidas.

No último bloco, o programa comenta as primeiras reportagens da série “Nossas desigualdades” feita em parceria pela editoria de Gerais com o núcleo de dados do EM. As matérias fazem um raio-X do acesso dos mineiros à saúde e debate a carência de médicos na maioria dos 853 municípios do estado.