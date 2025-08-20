Carlos Viana será o presidente da CPMI do INSS

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O senador Carlos Viana (Podemos-MG) foi eleito presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, que investigará descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas. A definição ocorreu nesta quarta-feira (20/8), com Viana recebendo 17 votos contra 14 do senador Omar Aziz (PSD-AM).

O relator da comissão será o deputado federal Alfredo Gaspar (União-AL). A CPMI foi instalada oficialmente hoje e terá como objetivo central apurar denúncias de cobranças não autorizadas sobre benefícios previdenciários.

"Assumo a presidência da CPMI do INSS com um propósito firme: trabalhar para que a justiça seja feita e para que os responsáveis sejam devidamente punidos com o rigor da lei. Essa não é uma luta ideológica. É a defesa da verdade e da justiça", disse Viana.

O pedido de criação da CPMI foi apresentado em 12 de maio pelas parlamentares Damares Alves (Republicanos-DF) e Coronel Fernanda (PL-MT), após investigações da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União divulgarem um esquema de descontos irregulares sobre benefícios do INSS. O requerimento contou com apoio de 223 deputados e 36 senadores, superando o mínimo necessário para a criação da comissão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A CPMI será composta por 15 senadores e 15 deputados, além de um integrante extra de cada Casa, escolhido de forma rotativa entre bancadas menores, totalizando 32 titulares e o mesmo número de suplentes, respeitando o princípio da proporcionalidade partidária.