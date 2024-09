Um homem, de 24 anos, foi preso por tráfico de drogas e corrupção ativa na noite dessa quarta-feira (11/9), no bairro Piratininga, na Região de Venda Nova de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a polícia fazia operação na região quando uma pessoa que pediu para não ser identificada denunciou que um homem usava uma casa na rua São Bernardo do Campo para vender drogas.





De acordo com o denunciante, os usuários iam até o imóvel, passavam o dinheiro debaixo do portão e recebiam os entorpecentes. A denúncia ainda informou que o suspeito usava o lote dos fundos da casa para fugir caso a polícia se aproximasse.





A polícia montou uma operação no endereço indicado e cercou o imóvel. Um militar se aproximou pelo lote dos fundos e visualizou dois homens, um deles com uma mochila, recebendo dinheiro no portão e entregando um envelope.

A dupla foi avisada sobre a chegada da polícia e um dos suspeitos conseguiu fugir. O outro se rendeu e ofereceu entregar armas de fogo em troca da liberdade. Os militares fingiram aceitar, apreenderam duas armas calibre 38, um revólver calibre 32 e uma pistola.





O homem foi detido por tráfico de drogas e corrupção ativa. Na casa, a polícia localizou uma sacola com uma balança de precisão, 21 pedras de crack e R$ 230 em dinheiro.





Ainda de acordo com a PM, o suspeito preso tem passagens por tráfico de drogas e denúncia por violência doméstica.