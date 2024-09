Carro capotou na Via Expressa de Contagem e deixou um ferido

Uma pessoa, que não teve a idade revelada, ficou ferida em um capotamento de carro na Via Expressa de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





O acidente aconteceu no final da madrugada desta quinta-feira (26/9), na saída do túnel Morada Nova, no bairro Água Branca.





A vítima teve ferimento leves e foi socorrida. A Transcon foi acionada e o reboque da seguradora era aguardado para retirar o veículo da pista.





Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Até às 5h30, não havia registro de trânsito no local.