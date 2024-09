Um homem de 37 anos é suspeito de abusar de uma criança de apenas 4 anos, neto de sua companheira. O caso foi denunciado pelos pais do menino nesse sábado (28/9), em Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais.





De acordo com o Boletim de Ocorrências, a mãe da criança, de 24 anos, soube do abuso durante uma consulta de rotina com a pediatra, onde exames detectaram a presença de sífilis — doença sexualmente transmissível. Ao conversarem com o menino, ele relatou que o companheiro da avó teria feito “xixi” em sua boca.

Ainda conforme o registro policial, a criança não conseguiu esclarecer mais detalhes sobre o caso. A mãe contou à polícia que o suspeito não vê a criança há seis meses, desde que se mudou para a zona rural de um município vizinho.

Até o fechamento desta matéria, o suspeito e a avó do menino ainda não haviam sido localizados. A Polícia Civil de Minas Gerais assumiu as investigações para esclarecer os fatos.