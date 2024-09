Um homem, de 36 anos, foi preso suspeito de tentativa de homicídio em um bar de Conselheiro Pena, no Vale do Rio Doce, Minas Gerais. O crime aconteceu em agosto deste ano e a informação da prisão do suspeito foi divulgada pela Polícia Civil nessa sexta-feira (27/9).





Segundo a PC, o homem é investigado por tentar matar o pai de criação da própria filha. A vítima, de 36 anos, estava no local do crime quando o suspeito se aproximou e a atacou com golpes de faca, atingindo a região das costelas.





Segundo apurado, o crime foi motivado por ciúmes, uma vez que a vítima estaria acompanhando a criança em um passeio.





Com a conclusão do trabalho investigativo, a PCMG representou à Justiça pela prisão preventiva do investigado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





O mandado foi cumprido após levantamentos da equipe policial responsável pelo caso, que possibilitaram a localização do alvo. O suspeito se encontra no sistema prisional.