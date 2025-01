Diversos homens foram flagrados praticando sexo no Arpoador

O delegado responsável por investigar o caso conhecido como "surubão do Arpoador" chamou a atenção da internet. Sandro Caldeira, da 14ª Delegacia de Polícia Civil do Rio de Janeiro (Leblon), passou a ser chamado de "delegato". Ele acumula mais de 160 mil seguidores no Instagram.

"O Brasil é o país da piada pronta em que o delegado mais gato do RJ é designado para investigar surubão", comentou um usuário no X.

"Terão muitos 'se entregando' para ir ver o delegato", escreveu um outro. "Não é que ele é gato mesmo", comentou um terceiro.

O "surubão do Arpoador" ocorreu entre 31 de dezembro e 1º de janeiro e reuniu cerca de 30 homens fazendo sexo ao ar livre. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, os participantes aparecem se beijando, masturbando e fazendo filas para fazer sexo oral.

O delegado informou à Globo que todos os homens identificados por meio de reconhecimento facial serão convocados para prestar esclarecimentos.

A prática de ato obsceno em público é crime descrito pelo artigo 233 do Código Penal.