Desde que a empresa americana Bare Necessities Tour & Travel anunciou as vendas passagens para um cruzeiro de nudismo, o assunto invadiu as redes sociais e virou meme. 'Orgia em alto mar', 'pelados e largados no Caribe', 'putaria sobre as águas' e 'festa dos solteiros a bordo, casados não entram', foram alguns dos comentários. Transatlânticos já têm fama de ser comparados com 'motel flutuante' e casos adultérios nessas viagens, são comuns. Foi o caso na temporada do Cruzeiros no Brasil no início do ano, tendo como padrinho de uma embarcação, um famoso jogador de futebol.



A viagem a bordo do navio da Norwegian Cruise Line, chamado de “The Big Nude Boat” (Grande Barco Nu, na tradução para o português) com capacidade para 2.300 passageiros, será de 11 dias, de 3 a 14 de fevereiro de 2025. O passeio partirá de Miami, nos Estados Unidos, com destino ao Caribe, visitando locais como Bahamas, Porto Rico e St. Marteen. Para desfrutar desta jornada em que a roupa fica em segundo plano, o passageiro deve desembolsar entre US$ 2.000 e US$ 33.155 (equivalente a aproximadamente R$ 10 mil e R$ 169 mil) e cumprir uma série de regras. A empresa promete uma “experiência única” para quem embarcar. “Como sempre, é um prazer oferecer a você o luxo de decidir o que NÃO vestir”, diz uma mensagem no site oficial da empresa.







Regras rígidas

Viagem está programada para 3 a 14 de fevereiro de 2025 Bare Necessities Tour &Travel/Divulgação





Antes que fique pensando que o cruzeiro será um oba-oba, fique atendo: a empresa colocou uma série de regras – incluindo a obrigação de vestimenta em alguns momentos – para os passageiros. “Nossa missão é fornecer oportunidades de férias relaxantes, divertidas e preocupadas com a saúde, que ofereçam ambientes naturais não ameaçadores, onde a apreciação, a admiração e a compatibilidade da natureza e da forma humana sem adornos possam ocorrer”, afirma Bare Necessities.