Uma empresa de turismo, a americana Bare Necessities, está vendendo passagens para um cruzeiro de nudismo. A viagem, que durará 11 dias, está marcada para fevereiro de 2025, sairá de Miami, nos Estados Unidos, e vai até o Caribe, visitando locais como Bahamas, Porto Rico e St. Marteen. Para desfrutar essa jornada em que roupas ficam em segundo plano, o passageiro deve desembolsar entre U$ 2.000 e U$ 33.155 (o equivalente a R$ 10 mil e R$ 169 mil) e cumprir uma série de regras.







O navio, chamado de “The Big Nude Boat”, tem 295 metros e capacidade para 2.300 passageiros. A empresa promete uma “experiência única” para quem embarcar. “Como sempre, é um prazer oferecer a você o luxo de decidir o que NÃO vestir”, diz uma mensagem no site oficial da empresa.







O local conta com “grande área de buffet para refeições nuas ao ar livre” e diversos tipos de acomodações. No entanto, se engana quem acha que não precisa levar roupas para essa experiência. A empresa colocou uma série de regras – incluindo a obrigação de vestimenta em alguns momentos – para os passageiros.







“Quando o navio estiver no mar ou ancorado num porto, os passageiros podem estar nus, salvo anúncio em contrário. Quando o navio estiver atracado no porto, todos os passageiros deverão estar vestidos em todo o navio, inclusive nas varandas, até que o navio saia do porto e seja feito um anúncio de que a nudez é novamente permitida”, diz a primeira regra. Também é proibido aparecer nu na frente de outros navios no porto, mesmo que seja na varanda de sua cabine, ou enquanto as autoridades portuárias estiverem a bordo do navio para liberação.







“O navio oferece buffet self-service no deck da piscina, que é uma área livre de roupas. É necessário vestuário para todas as refeições feitas nas salas de jantar. O traje casual é adequado em todos esses locais. Roupões de banho não são permitidos na sala de jantar. Na dúvida sobre qual traje é adequado, basta confirmar se os seios, nádegas e genitália estão totalmente cobertos por roupas que não sejam consideradas fetichistas ou lingerie”, segue o texto. Lingerie, roupas fetichistas e joias genitais excessivas não são permitidas em nenhum momento.







Nenhuma fotografia, vídeo ou imagem eletrônica de qualquer pessoa poderá ser tirada sem o consentimento expresso dessa pessoa, estejam os hóspedes vestidos ou nus. Caso você seja visto usando um celular ou uma câmera, terá seu aparelho confiscado.





Além disso, são proibidas carícias ou “toques inadequados em partes pessoais do corpo ou de outra pessoa”, atividade sexual explícita ou qualquer forma de “solicitação de atos sexuais”. Comportamento rude ou perigoso e posse de substâncias ilegais também não são permitidos.





Quem não cumprir as regras bem como abusar de álcool e drogas ou não cumprir as leis dos países dos passeios será expulso. A viagem começa no dia 3 de fevereiro e termina no dia 14 do mesmo mês.







“Nossa missão é fornecer oportunidades de férias relaxantes, divertidas e preocupadas com a saúde, que ofereçam ambientes naturais não ameaçadores, onde a apreciação, a admiração e a compatibilidade da natureza e da forma humana sem adornos possam ocorrer”, afirma Bare Necessities.