A França se prepara para receber o mundo para os Jogos Olímpicos de Verão de 2024, que serão realizados de 26 de julho a 11 de agosto. Com o lema "Abraçar as diferenças", Paris promete ser um evento histórico, celebrando a diversidade, a sustentabilidade e a excelência esportiva.







Novidades empolgantes:

Palco da abertura e de várias competições aquáticas, o Rio Sena foi despoluído para jogos deste ano Bertrand GUAY / AFP

Novas modalidades: Breaking (dança urbana) e canoagem slalom extremo (caiaque) se juntam ao programa, trazendo ainda mais adrenalina e emoção às competições.

Sedes icônicas: A Torre Eiffel, o Stade de France e o Palácio de Versalhes servirão de palco para momentos memoráveis, mesclando tradição e modernidade.

Compromisso com a sustentabilidade: Paris 2024 será a edição mais verde da história, com 95% das instalações já existentes e 100% da energia renovável.

Inclusão para todos: Acessibilidade universal e medidas para garantir a participação de atletas e torcedores com deficiência reforçam o compromisso com a diversidade.

Múltiplos destinos: Mais de 300 eventos, em 32 esportes, vão emocionar o público em diversos locais da França, incluindo a capital Paris, cidades como Bordéus, Lyon e Marselha, e até mesmo a ilha de Tahiti na Polinésia Francesa. Atletas de mais de 200 países competirão em busca da glória olímpica, inspirando milhões ao redor do mundo.

Torcida para os brasileiros: A expectativa é grande para a participação da equipe verde-amarela, que busca repetir o sucesso de Tóquio 2020. Atletas renomados como Rebeca Andrade, Isaquias Queiroz, Rayssa Leal e Thiago Braz prometem brigar por medalhas e colocar o Brasil no pódio.



Veja como acompanhe os Jogos:







Guia de segurança





No metrô, tome muito cuidado com os batedores de carteiras (pickpockets) JULIEN DE ROSA / AFP

Com as Olimpíadas de Paris se aproximando, entusiastas do esporte e turistas de todo o mundo se reúnem em um só lugar. No entanto, antes de aproveitar, é importante se preparar. Danilo Godoy, diretor de Marketing e Produtos da Universal Assistance, do Grupo Zurich, empresa especializada em seguro viagem e focada na assistência integral do viajante, listou os principais cuidados que viajantes precisam tomar na capital francesa enquanto estiverem aproveitando o maior evento esportivo do mundo.

Seguro obrigatório: visitantes que planejam viajar para a Europa devem se lembrar de que o seguro viagem internacional é obrigatório para entrar no continente. Já no aeroporto, será necessário apresentar a apólice com cobertura de pelo menos 30 mil euros para confirmar que você está protegido.



Verão europeu: em julho e agosto, a Europa passa pelo verão. Nessa época, os dias mais ensolarados e quentes de Paris podem atingir picos de 40ºC. Além disso, o Sol se põe apenas após as oito da noite, deixando os dias ainda mais quentes. Nesses momentos, é preciso tomar cuidado com queimaduras, insolação, queda de pressão e desidratação. Tenha sempre protetor solar e água em mãos.



Acidentes de trânsito: enfrentar o trânsito em um país estrangeiro pode ser desafiador – tanto para pedestres quanto para motoristas. “Os motoristas franceses são muito rígidos com a sinalização e as regras de trânsito - atravessar fora da faixa ou no sinal vermelho nas ruas estreitas de Paris pode parecer seguro, mas às vezes não é" lembra Danilo. Também vale a dar atenção especial para bicicletas e patinetes elétricos, meios de transporte que competem por espaço com pedestres e carros.



Furtos e roubos de bolsas: em Paris, especialmente em áreas turísticas populares, como o bairro de Montmartre, ou os arredores da Torre Eiffel e do Louvre, os pickpockets (furto de carteira, celular e outros bens de valor) são comuns. Os “batedores de carteira” se aproveitam de locais cheios para furtar bolsas, carteiras e outros itens pessoais, ou até mesmo pegar o celular das mãos de turistas. Danilo reforça que basta manter os pertences seguros e próximos ao corpo, para inibir esses tipos de ação.



Golpes: há vários golpes comuns destinados a turistas. Os mais comuns são o do anel de ouro (em que uma pessoa "encontra" um anel no chão e o oferece ao turista, pedindo dinheiro em troca); de petições (em que pedem sua assinatura e, em seguida, dinheiro, alegando que você assinou uma doação); ou aqueles em que alguém oferece um suposto presente e então exige pagamento, além dos relacionados a tickets de atrações turísticas ou do metrô, em que alguém se passa por funcionário e vende entradas falsas.



Greves e manifestações: não é sempre que acontece, mas Paris é conhecida por manifestações de rua intensas e conflitos entre manifestantes e polícia. Um turista desapercebido pode parar no meio desse choque sem querer. Basta evitar grandes concentrações de pessoas que não sejam turistas.

Danilo lembra também que o sistema de saúde na França pode ser confuso para quem está conhecendo a capital francesa pela primeira vez, principalmente porque conta com muitos hospitais públicos ou sem fins lucrativos que apenas atendem cidadãos europeus, além dos convênios de saúde serem estatizados.



“Além de obrigatório, o seguro viagem se torna muito útil na medida em que, além de cobrir custos médicos, realiza a orientação de qual hospital visitar em caso de acidente, por exemplo. Além dos problemas de saúde, problemas com bagagem e até mesmo jurídicos podem ser cobertos por seguros de viagem, o que pode salvar as férias de muitas pessoas, por transformar imensa dor de cabeça em um mínimo contratempo”, afirma.

