Viajantes que necessitarem reagendar voos com destino ao Rio Grande do Sul não terão que pagar taxas extras para alterar a data da viagem. A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) oficializou essa informação, que se junta à campanha "Não Cancele, Reagende!" do Ministério do Turismo, incentivando os visitantes a não cancelarem suas passagens para a região.





De acordo com a nova regra da ANAC, os passageiros têm até um ano a partir da data original para realizar a alteração. Além disso, o reembolso ou crédito para voos com destino modificado será total, sem a cobrança de taxas adicionais. A Agência também informou que os clientes devem ter a opção de receber o reembolso em dinheiro, e não apenas por meio de crédito para uso futuro.

Quem tem direito

A estratégia faz parte das ações adotadas pelo Governo Federal para prestar todo o auxílio necessário ao Rio Grande do Sul, que enfrenta uma grave crise climática com fortes chuvas e enchentes. Até o momento, 460 municípios do estado foram atingidos, conforme a Defesa Civil local.



É importante destacar que a prioridade de atendimento é para os passageiros com bilhetes já emitidos. Como regra geral, empresas aéreas precisam identificar e priorizar o contato com passageiros que tenham algum trecho de retorno pendente, seja para o Rio Grande do Sul, seja do estado rumo a outras Unidades da Federação, a fim de que definam preferencialmente suas reacomodações. As companhias aéreas também devem buscar identificar casos urgentes e relevantes para fins de priorização do transporte.







Benefícios

Nos esforços para ajudar o setor turístico gaúcho a, quando possível, reconstruir os seus atrativos, o MTur fez um aporte de R$ 100 milhões do Fundo Geral de Turismo (Fungetur) ao estado. Os recursos proporcionam a concessão de financiamentos a empreendedores turísticos privados afetados pelas fortes chuvas.



O apoio do MTur envolve uma série de benefícios, como a suspensão, por até seis meses, do pagamento pelo crédito. Podem acessar a linha estabelecimentos registrados no Cadastur, a exemplo de restaurantes, cafeterias, bares e similares; centros ou locais destinados a convenções e/ou a feiras e a exposições e similares; parques temáticos e empreendimentos dotados de equipamentos de entretenimento e lazer; marinas e empreendimentos de apoio ao turismo náutico ou à pesca desportiva.