Turismo: sua importância e riscos potenciais (Foto: Freepik)

O turismo tem se firmado como um protagonista econômico, cultural e social nas últimas décadas. Certamente, é notória sua representatividade como uma das atividades consolidadas, em todos os contextos de atuação. Atuando direta e indiretamente nas diversas cadeias produtivas da economia mundial, gera incontáveis postos de trabalho e divisas pelo mundo.

Como destaque dessa participação efetiva na atividade mundial, constata-se uma cadeia produtiva em franco crescimento nas diversas atividades e perspectivas do turismo mundial.

Cotidianamente, para a consolidação desse crescimento, são aperfeiçoadas e implementadas rotas turísticas que impactam diretamente a rede hoteleira, os modais de transporte, as redes de alimentação, com a manutenção e criação de restaurantes e afins. Esse crescimento impacta todas as áreas envolvidas e beneficiadas pela cadeia produtiva.

Neste padrão de desenvolvimento, a qualidade dos serviços disponibilizados e a formalização de todos os processos desenvolvidos e a profissionalização dos prestadores de serviços, são indicativos de esforços na busca pela satisfação do cliente.

Ainda, há a busca da sustentabilidade e a valorização da população dos circuitos turísticos, pois o engajamento social através da participação da população local, contribui para a segurança social, econômica e ambiental.

Nesse contexto, a segurança, como um ativo vivo, deve estar presente em todos os processos, sendo tratada como investimento. Essa premissa assegura uma prestação de serviços com o sentimento de confiabilidade e percepção real de proteção.

Tanto para os turistas, quanto para a rede de prestadores de serviços, esse engajamento possibilitará uma mitigação dos riscos envolvidos nas atividades.

Planejamentos e riscos

O turismo é uma atividade fundamentada no deslocamento de pessoas, que por diversas razões, interesses ou motivações, deixam, mesmo que temporariamente, seus locais de moradia.

Toda a atividade começa, originariamente, nos locais de moradia. As pessoas iniciam seus planejamentos, via de regra, a partir do seu local de origem. As concepções de viagem começam a tomar forma pelas diversas questões que as impulsionam a conhecer novos ambientes, ou mesmo, revisitar locais conhecidos.

A partir da motivação inicial, são iniciadas as pesquisas e preparações para os diversos passos e tratativas seguintes. Na equação que busca uma experiência perfeita, devem ser colocadas em pauta todas as possibilidades disponíveis para a satisfação da vontade do turista.

Um ponto fundamental a ser trabalhado é que a experiência turística deve se iniciar através de um bom planejamento, passando pelos deslocamentos e utilização de todos os serviços e equipamentos disponíveis para o contentamento e segurança do turista, dos prestadores de serviços, da comunidade local e preservação do ambiente.

No entanto, deve ser considerado que toda essa mobilização causa impactos ou processos de transformação. A inquietação natural dos processos de viagem pode conter elementos de risco para toda a cadeia produtiva envolvida nas diversas atividades.

O risco está presente em todas as situações da vida cotidiana. Ou seja, em quaisquer áreas em que exista a probabilidade, susceptibilidade, vulnerabilidade, acaso ou azar de ocorrer algum tipo de intempérie.

Assim, não se pode desconsiderar que nos processos de transformação envolvidos nos diversos momentos das viagens possam ocorrer situações e elementos de riscos no turismo doméstico ou internacional.

Questões como hábitos locais, delimitações culturais, relações de gênero, diferenças interétnicas ou mesmo mudanças ambientais podem se colocar como riscos potenciais aos turistas e à cadeia produtiva.

Por essas e inúmeras outras razões, um bom planejamento deve sustentar uma experiência agradável e segura. A antecipação é fundamental para mitigar quaisquer perigos advindos das experiências turísticas de toda natureza.

Riscos, segurança e turismo

A busca do prazer nas viagens deve ser proporcional aos cuidados necessários para que você esteja seguro. O turista sempre deseja desbravar novas percepções, novos ambientes, culturas e outras questões desconhecidas.

Lembre-se, quase a totalidade das vezes, durante a prática do turismo, os estranhos ou desconhecidos sempre são colocados para interação. Seja como turistas em novos ambientes, seja entre turista e população local, ou mesmo, entre turistas e trabalhadores do turismo. Não há como desconsiderar que em todas essas relações e interações há inúmeras descobertas e riscos envolvidos.

Frente a estas situações, podemos dizer que os riscos são distintos e variados durante a atividade turística.

Além dos alertas rotineiros, no que diz respeito aos preceitos elementares do bem-estar do viajante, salienta-se enfatizar a necessidade desse turista contar uma estrutura de profissionais qualificados. Ainda, da infraestrutura estatal e da iniciativa privada que assegurem qualidade e segurança.

Todos esses elementos citados devem ser encarados como condições essenciais para o sucesso das ações que permeiam as atividades turísticas em todos os seus segmentos.

Estudos apontam que a segurança passou a ser um fator preponderante na escolha consciente da destinação dos turistas, devidamente orientados pelos dados trabalhados durante o planejamento das experiências.

O nosso papel não é ser o portador de situações que tragam receio ou medo àqueles que viajam. No entanto, cabe-nos alertar a respeito das possibilidades do risco que estarão submetidos, caso não observem os preceitos básicos de precaução e segurança.

Todo cuidado com sua segurança é pouco!!!

Como dica final, desse nosso encontro, em suas viagens busque sempre por ambientes que possam disponibilizar um sentimento de segurança, uma entrega de benefícios, através de constatações físicas e presenciais de suas estruturas.

Sua segurança, sempre em primeiro lugar. Não caia em furadas e divirta-se em suas viagens.

No mais busque atividades que transmitam um sentimento de segurança, mesmo nas aventuras mais radicais.

