Gramado, Canela e Bento Gonçalves, cidades localizadas na Serra Gaúcha, foram fortemente impactadas após a maior catástrofe natural da história do Rio Grande do Sul. Com o Aeroporto Salgado Filho fechado (não deverá reabrir antes de setembro) e rodovias interditadas, a economia dessas cidades, que tem no turismo sua principal fonte de sustento, vai demorar a voltar a normalidade.

Viajantes com passagens marcadas para o Rio Grande do Sul, atenção! A Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav Nacional) lançou recententemente a campanha: "Não cancele, remarque!" para apoiar a recuperação do RS. A associação pede aos passageiros que não cancelem suas viagens, mas sim remarquem para uma data futura. A hashtag #nãocanceleremarque já está sendo divulgada nas redes sociais da Abav Nacional.



A campanha

"Se você tem uma viagem marcada para o Rio Grande do Sul, nós temos um pedido especial: ajude a manter o turismo ativo e apoie a recuperação da região", informou a Abav. "A Abav-RS está solidária com o Rio Grande do Sul neste momento difícil e comprometida em apoiar os esforços de recuperação e assistência à comunidade local. A Abav Nacional apoia essa iniciativa. Qualquer contribuição é bem-vinda e será integralmente destinada para ações de apoio e recuperação da região", informou. "Vamos nos unir nessa causa! Juntos podemos fazer a diferença. Ao apoiar a recuperação do Rio Grande do Sul, estamos fortalecendo o turismo e ajudando as pessoas a reconstruírem suas vidas", complementou a associação.

Ajuda do governo Federal



De acordo com a Anac, o Aeroporto de Porto Alegre ficará fechado até setembro Ricardo STUCKERT/AFP

O Ministério do Turismo também recomenda que as visitas programadas ao estado não sejam canceladas, mas sim reagendadas para outra data. Essa iniciativa faz parte de uma campanha do governo federal diante da situação climática crítica que afeta a região Sul do país.

Para regular os pacotes turísticos já vendidos para o estado, o Ministério do Turismo está elaborando uma Medida Provisória para garantir todos os direitos dos consumidores, assegurando assim uma viagem segura e tranquila no futuro para aqueles que desejam conhecer as belezas do Rio Grande do Sul. Como parte dos esforços para ajudar o setor turístico gaúcho a reconstruir seus atrativos, o MTur disponibilizou um aporte de R$ 100 milhões do Fundo Geral de Turismo (Fungetur) para o estado. Esses recursos visam conceder financiamentos a empreendedores turísticos privados afetados pelas fortes chuvas.



O apoio do MTur inclui uma série de benefícios, como a suspensão do pagamento do crédito por até seis meses. Podem acessar essa linha de financiamento estabelecimentos registrados no Cadastur, como restaurantes, cafeterias, bares, centros de convenções, parques temáticos, marinas e empreendimentos de apoio ao turismo náutico ou à pesca desportiva.