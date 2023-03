Setor de viagens de cruzeiros comemora retomada no Brasil

O MSC Seashore é o maior navio que já navegou em águas brasileiras (foto: Carlos Altman/EM)



“Foi a melhor temporada de todos os tempos. Há um ano encerramos uma das mais desafiadoras temporadas no Brasil devido à crise de saúde mundial. Posso dizer que superamos esses desafios, realizando um grande trabalho em conjunto com a CLIA Brasil, as autoridades brasileiras e com todo o segmento de turismo. Hoje me orgulho em dizer que atingimos um grande marco nas nossas operações, com mais de 500 mil hóspedes brasileiros embarcados”, celebra Adrian Ursilli, Diretor Geral da MSC Cruzeiros em evento a bordo do navio Seashore, que encerrou a temporada no Brasil e partiu na travessia rumo à Europa.





A retomada das viagens de cruzeiros no litoral brasileiro foi motivo de comemoração para todos os envolvidos no setor, que durante a pandemia, viram viagens e reservas canceladas e sonhos desfeitos para muitos passageiros. A demanda reprimida se mostra em números: a temporada 2022/2023 da MSC recebeu, em 5 de seus navios de luxo, mais de 500 mil hóspedes durante a maior temporada de todos os tempos. Foram 142 viagens de cruzeiros ( de 3 a 7 dias de duração) partindo de 5 portos brasileiros, 13 cidades visitadas e 62 casamentos realizados a bordo.





A bordo no navio Seashore





Vamos mostrar a experiência vivida por cerca de 25 mil mineiros que escolheram os navios da MSC para realizar o desejo de viajar em um resort gigante e flutuante nas águas, nem sempre calmas, do litoral brasileiro. Eles embarcaram em diversas opções de roteiros (3, 5 e 7 dias cruzeiro), onde a palavra de ordem foi: ‘navegar é preciso, viver não é preciso”, já nos dizia o poeta lusitano Fernando Pessoa.





A convite da MSC, um grupo de jornalistas foi conferir de perto o maior navio que já navegou no Brasil que, infelizmente, encerrou a temporada: o MSC Seashore. Bem, vamos lá. Era por volta das 13h quando embarcamos no Porto de Santos, no último sábado (25/3), em um terminal caótico e cheio de gente. O acesso privilegiado junto à equipe da cia marítima nos garantiu furar filas( várias, por sinal, de check-in, de bagagens, comprovação de vacina da covid e de embarque).





De lado de fora, o imponente navio com 20 andares, 76 metros de altura, 339 metros de comprimento e 2.270 cabines, que comportam até 5.877 passageiros, já provocava dor no pescoço ao tentar encarar o topo das chaminés lá no alto. Como diz o mineiro, Etaaa gigante!





Lá dentro, o impacto foi surpreendente. Ambientes refinados e nada over são um convite ao bem-estar e de viver a sensação de estar entrando em uma nave rumo ao futuro: escadarias cravejadas de cristais Swarovski, pisos de mármore e granito italiano, moderna iluminação e decoração, vistas paradisíacas para o exterior do navio em salões, cafés, restaurantes e cabines. Tudo isso faz parte do ‘DNA’ da cia marítima.





Com parada em Ilha de Grande (RJ), os hóspedes puderam apreciar a paisagem antes da travessia para a Europa (foto: Carlos Altman/EM)



Neste resort flutuante, a icônica cidade de Nova York foi a grande homenageada para embalar ambientes, marcar pontos de encontros, viver experiências gastronômicas, oferecer banhos de piscinas e ofurôs, cobertos ou debaixo do sol escaldante tropical. Ao caminhar por ‘quilômetros’ dentro do navio ( leve tênis, sempre) são muitas as referências à Big Apple: da réplica da estátua da liberdade, com 3m de altura, ao painel de LED com imagens projetadas da Times Square.





O navio conta com 11 restaurantes, sendo o Central Park, o Tribeca, o 5th Avenue e o Manhattan localizados no 7 °, 6° e 5° andar. Todos decorados com elementos inspirados nos locais nova-iorquinos, desde esculturas de prédios, como o Empire State Building, até janelas estilizadas e quadros.





O Uptown Lounge, um bar sofisticado com shows de piano, e o Brooklyn Café são locais perfeitos para reunir amigos e familiares. E para iniciar a programação noturna, o deslumbrante Madison Theatre, com 1.200 poltronas, abre as cortinas para apresentar espetáculos teatrais ao estilo Broadway. É aquela sensação boa de uma visita à cidade que nunca dorme sem sair do Brasil.









Complexo aquático

Pôr do sol visto do deck 18 com a estrutura do complexo aquático da Long Island (foto: Carlos Altman/EM)





Em matéria de lazer são muitas as opções: 6 piscinas, quatro toboáguas, diversas jacuzzis e um parque aquático, o Pirates Cove, sensação para as crianças e, também, para muitos adultos de cabelo branco. O local tem escorregadores com ou sem boia, ponte suspensa, pistolas que atiram água e um gigante balde que, quando enche, despeja a água em quem estiver no local. Emoção contagiante.





No 18º deck é onde fica a Long Island, uma área aberta com piscina com prainha e um mar de espreguiçadeiras faz do local o preferido dos hóspedes. Ainda mais, o espaço conta com quatro disputadas banheiras de hidromassagens. Com um telão gigantesco, o local também é usado para shows, festas e aulas de ginásticas e lazer em família. Na nossa viagem, apreciamos desse terraço com vista privilegiada, de quase 360º, um belíssimo pôr do sol sobre a baía de Ilha Grande, no Rio de Janeiro.





Já no 16º andar, entre as duas alas de restaurantes self-service do chamado Market Place, está outro complexo aquático: o Jungle Pool. O oásis com vegetação (artificial) verde é perfeito, ainda mais, para os dias de chuva por conta do teto retrátil. Faça chuva ou sol escaldante, ninguém arreda o pé de lá. Também pudera, está no meio das opções gratuitas de comida com direito a pizza, hambúrguer, doces, saladas, café da manhã, almoço e jantar ( um bandejão chique cheio de perrengues com filas e gente estressada).

Localizada na popa da Seashore, a Infinity Pool é, definitivamente, a melhor piscina do navio (foto: Carlos Altman/EM)



Na minha experiência, as melhores piscinas ficam na popa do navio. Somente para adultos e sem crianças por perto, duas piscinas de borda infinita, chamadas de Infinity Pools, oferecem um prazer sem igual de refrescar nas águas enquanto observava a bela paisagem do arquipélago de Ilha Grande. Com no máximo 50 cm de profundidade, ela é um balcão submerso onde se coloca espreguiçadeiras e, como bom mineiro, torra no calor do sol. Um recanto, quase zem, para relaxar e tomar um bom drink.





Ponte suspensa





Para mim, uma das melhores atrações do MSC Seashore foi a arrepiante Ponte dos Suspiros. Localizada em um dos pontos mais altos do navio, no 16º andar, e suspensa a 22 metros acima da Piscina Infinity. Caminhar por sua estrutura com piso de vidro não é algo fácil para muitos hóspedes. O medo de olhar para baixo enquanto caminha na passarela de vidro transparente fez muita gente abortar o desafio. Eu consegui! Com coração a mil. E em matéria de vistas incríveis, o navio não decepciona: para completar essa experiência, sugiro entrar nos elevadores panorâmicos na popa para fotografar ou mesmo apreciar a paisagem ao redor. E por fim, no 8º andar, caminhe sobre as outras passarelas estilosas com piso de vidro em ambos os lados do navio na promenade à beira-mar.









Jantar é um show

Jantar show no restaurante asiático Kaito Teppanyaki (foto: Carlos Altman/EM)





Se não bastassem os shows variados nos lounges, área de lazer e grande teatro, a diversão também pode ser uma experiência divertida em um jantar nada convencional. O ambiente intimista do restaurante asiático Kaito Teppanyaki em nada nos indica, à primeira vista, que algo frenético poderia estar por vir. Um chapeiro indiano aloprado se apresenta em um balcão onde estão os presentes: além dos jornalistas, ex-BBBs como Kaysar Dadour e os mineiros Jakeline e Gui Napolitano.





E começa o show: enquanto a grande chapa esquenta, o cozinheiro malabarista-dançarinho-cantor-comediante, com muito carisma, inicia o espetáculo circense do preparo das carnes, legumes e frutos do mar com salmão e camarão. Nada lá é normal! Em um momento, entre gritos de euforia, o chapeiro arremessa pedaços de ovos mexidos e o espectador é convidado a abocanhar a iguaria. Quando acertava o alvo, a algazarra era geral. Esta noite divertida tem preço. O combo desse jantar + Butche´r Cut custa algo de R$ 400 por pessoa. Mas, garanto que a diversão vale o preço!





Cabines

As suítes do Seashore são espaçosas e contam com varandas (foto: Carlos Altman/EM)





Me colocaram numa suíte, no 9º andar do SeaShore, com direito a um varandão, frigobar liberado, espaço super confortável. O preço dos pacotes varia justamente por conta da acomodação que escolher. De cabines internas, sem janelas, às suítes de luxo com jacuzzi, na área exclusiva do Yacht Club. Tudo vai depender do quanto deseja gastar pelo conforto e por um atendimento premium. Vou ser sincero, com a maratona da viagem, com palestras e premiações, nem consegui aproveitar a grandiosa vista da cabine e nem deixei na espreguiçadeira confortável. Quem sabe na próxima viagem, né?





E o quem vem por aí!





Para a Temporada 2023/2024 na América do Sul, a MSC Cruzeiros anunciou a vinda do aguardado MSC Grandiosa, que se tornará o maior navio de cruzeiros da história a navegar em águas brasileiras. Outra grande novidade é Paranaguá, no Paraná, que inicia oficialmente a temporada regular de cruzeiros da MSC como porto de embarque/desembarque e também como destino nos itinerários do MSC Lirica. Por fim, para quem desejava conhecer a Amazônia de dentro de um navio, Manaus, no Amazonas, e Belém e Santarém, no Pará, farão parte do itinerário do MSC World Cruise 2024.





MSC Grandiosa

Em sua temporada inaugural pelo Brasil, o deslumbrante MSC Grandiosa fará roteiros de 6 e 7 noites, com embarques em Santos e escalas alternadas em Búzios, Ilha Grande, Maceió e Salvador. Também será possível embarcar em Maceió e Salvador.





MSC Preziosa





O elegante MSC Preziosa oferecerá opções de minicruzeiros de 3 a 5 noites, com embarques em Santos, e escalas alternadas em Ilhabela, Búzios, Ilha Grande, Balneário Camboriú e Porto Belo. Outra opção oferecida são cruzeiros de 6 a 7 noites, também com embarques em Santos, visitando alternadamente as cidades de Búzios, Rio de Janeiro, Ilhabela, Angra dos Reis, Punta del Este, Buenos Aires, Montevidéu, Salvador, Maceió, Ilhéus, Balneário Camboriú, Porto Belo.





MSC Seaview

O MSC Seaview, navio projetado para conectar os hóspedes com o mar com suas amplas áreas externas, terá o Rio de Janeiro como base e oferecerá minicruzeiros de 3 e 5 noites visitando alternadamente as cidades de Ilhabela, Búzios, Ilhéus e Salvador. O navio também oferecerá itinerários de 6 a 8 noites com escalas alternadas em Búzios, Salvador, Ilhéus, Ilha Grande, Buenos Aires, Punta del Este, Montevidéu e Ilhabela.





MSC Armonia

Com opções de minicruzeiros de 3 a 5 noites, partindo de Santos, o MSC Armonia visitará alternadamente as cidades de Búzios, Rio de Janeiro, Ilhabela, Ilha Grande, Porto Belo e Balneário Camboriú. Já para os itinerários de 6 e 7 noites, também partirão de Santos, com escalas alternadas em Montevidéu, Buenos Aires, Punta del Este, Rio de Janeiro, Ilhabela, Itajaí e Balneário Camboriú.





MSC Lirica O MSC Lirica oferecerá itinerários de 7 noites, partindo de Itajaí, com escalas em Punta del Este, Buenos Aires e Paranaguá. Também será possível embarcar em Paranaguá.





Serviço

As vendas para a temporada 2023/2024 na América do Sul estão abertas e com uma promoção imperdível. Reservando o cruzeiro com antecedência, até o dia 30 de abril deste ano, o viajante garante até R$ 1.500 em créditos para usar a bordo.









A MSC Cruzeiros lançou seu perfil oficial no Instagram dedicado ao público brasileiro. A conta @msccruzeirosbrasil irá compartilhar conteúdos sobre a Companhia como detalhes das temporadas brasileiras e internacionais, promoções, além de publicar novidades sobre os navios da frota, destinos e experiências ao redor do mundo. Junto com o novo perfil, a Companhia também apresenta seu novo time de influenciadores, Kaysar Dadour, Jakeline Leal e Guilherme Napolitano, que tem como principal objetivo mostrar a incrível experiência de navegar para um público que tem pouco conhecimento sobre viagens de cruzeiros marítimos.