O avião saiu do Aeroporto de Ubatuba e explodiu na Praia do Cruzeiro

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que uma criança é resgatada do avião que se acidentou em Ubatuba, no Litoral de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (9/1).

O avião saiu do Aeroporto de Ubatuba e explodiu na Praia do Cruzeiro, à beira do mar, matando o piloto. Inicialmente, a Prefeitura do município afirmou que se tratavam de duas mortes, mas corrigiu a informação pouco tempo depois.

De acordo com a prefeitura, há informações de oito vítimas, sendo que cinco estavam no avião e outras três na pista de skate, por onde a aeronave passou.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PR-GFS.

Segundo a FAB, os técnicos vão utilizar técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação.