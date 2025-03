Vídeo: carregador portátil explode em avião durante voo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Passageiros do voo HX115 da Hong Kong Airlines passaram por momentos de tensão nesta quinta-feira (20/3). Isso porque um carregador de celular portátil pegou fogo na cabine do avião, que estava no ar. Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram o terror da tripulação contra o dispositivo em chamas.

Em meio ao desespero, os passageiros e comissários de bordo usaram suas garrafas de água para tentar controlar o fogo. Após o incêndio ser controlado, o bagageiro ficou completamente destruído.

O avião, um Airbus A320, decolou da cidade chinesa de Hangzhou com destino a Hong Kong, mas, por causa do incidente, fez um pouso forçado no Aeroporto Internacional de Fuzhou Changle. De acordo com o site de rastreamento de voos Flightradar24, o Airbus A320 decolou de Hangzhou às 12h20 e chegou a Fuzhou às 14h01 no horário local.

Segundo comunicado da companhia aérea, o fogo começou em um dos compartimentos superiores de bagagem. "O voo HX115 da Hong Kong Airlines, partindo de Hangzhou para Hong Kong hoje, desviou e pousou com segurança no Aeroporto Internacional de Fuzhou Changle devido a um incêndio no compartimento superior, que foi extinto com sucesso."

Após o pouso, os passageiros foram retirados da aeronaves por escadas de emergência e transportados para uma área segura por um ônibus. Não há informações de feridos.

Uma ideia e um investimento fizeram a diferença. Um avião foi transformado em hotel de luxo na Indonésia, na Ásia. Trata-se de um Boeing 737 e a adaptação foi assinada pelo projetista Felix Demin Divulgação Private Jet Villa O avião está localizado à beira de um elevado penhasco próximo à praia de Nyang-Nyang, na ilha de Bali. Divulgação Private Jet Villa Batizado de Private Jet Villa, o avião/hotel tem apenas dois quartos.Mas possui outras instalações que completam o ambiente luxuoso Divulgação Private Jet Villa O banheiro tem decoração em tons pastel e possui até uma banheira para que os hóspedes possam usufruir de momentos de relaxamento. Divulgação Private Jet Villa A área verde ao redor do avião é bastante ampla e dos aposentos é possível avistar apenas poucas construções espalhadas pela região Divulgação Private Jet Villa A entrada do avião-hotel já é bem aprazível com uma decoração especial criada para qu a recepção dos hóspedes cause uma ótima primeira impressão. Divulgação Private Jet Villa Uma piscina dá um charme na parte externa, com um esquema de iluminação que vai brilhando com maior intensidade conforme a luz natural começa a diminuir. O hotel tem lareira, para aquecer quando o clima estiver mais frio, e um heliponto para facilitar a chegada dos hóspedes. Divulgação Private Jet Villa O hóspede pode até caminhar sobre a asa do avião, usufruindo do ar puro, com a brisa trazida do mar, e da paisagem natural. Uma experiência curiosa, inacessível para a maioria das pessoas. Divulgação Private Jet Villa Em entrevista à CNN americana em 2023, o responsável pelo projeto, Felix Demin, disse que comprou o avião para realizar um projeto único. Divulgação Private Jet Villa Para levar o Boeing 737 até o penhasco, a aeronave teve que ser desmontada. Cerca de 50 mil parafusos foram afrouxados. Divulgação Private Jet Villa Bali é uma ilha da Indonésia muito procurada pelos turistas. Tem montanhas vulcânicas, florestas, arrozais, praias e recifes de coral. Tudo muito exuberante. Cameron Kennedy wikimedia commons Bali fica situada na extremidade ocidental do arquipélago das Pequenas Ilhas da Sonda, entre as ilhas de Java (a oeste) e de Lomboque (a leste). Flominator wikimedia commons Bali também é conhecida por seus retiros de ioga e meditação. O hinduísmo balinês mistura crenças locais com o hinduísmo das regiões continentais do Sudeste Asiático e da Ásia Meridional, além do Budismo. CEphoto wikimedia commons Enfim, o avião-hotel de luxo, além de ser uma atração por si só, está numa área privilegiada. Foi instalado numa ilha repleta de atrativos culturais, históricos e naturais, de beleza exótica e pulsante.. Torbenbrinker wikimedia commons Mas hospedar-se no avião-hotel vai custar uma boa grana. A diária será a partir de 7 mil dólares (cerca de R$ 38 mil reais). Divulgação Private Jet Villa Voltar Próximo

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A empresa informou que prestou assistência a todos os 160 passageiros e oito tripulantes.