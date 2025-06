Índia: 204 corpos encontrados após acidente de avião

A polícia da cidade de Ahmedabad informou que recuperou 204 corpos de ocupantes do acidente com um avião na Índia.

A aeronave transportava 242 pessoas e colidiu com prédios residenciais depois da decolagem, nesta quinta-feira (12).

O comissário de polícia da cidade, GS Malik, informou também à AFP que 41 feridos estão "em tratamento".

Entre as vítimas estão os que morreram na queda do avião e os que morreram nos prédios contra os quais o avião se chocou. "O trabalho de resgate está em andamento", disse.

O acidente

O avião da Air India ia para Londres, na Inglaterra. Logo em seguida ao procedimento de decolagem, a aeronave caiu em Ahmedabad, na região oeste do país.

Imagens de vídeo amador mostram que a aeronave passou por cima de várias casas antes de edifícios à frente e explodir. Chamas altas subiram do solo.

O Boeing 787 "caiu logo após a decolagem em Ahmedabad, fora do perímetro do aeroporto", às 13h39 no horário local (5h09 de Brasília), informou a agência oficial da Índia.

A aeronave tinha dois pilotos e 10 tripulantes.

A Air India informou que 169 indianos, 53 britânicos, 7 portugueses e um canadense estavam a bordo de avião.