Um dos artistas mais icônicos da história da música pop não para de alcançar marcas relevantes, mesmo depois de sua morte. Nesta quarta-feira (22/11), o videoclipe de “Beat it”, de Michael Jackson (1958-2009), lançado em 1982, ultrapassou 1 bilhão de visualizações na plataforma do YouTube.

É o terceiro videoclipe do astro pop a sobrepujar essa marca, juntando-se a “Billie Jean” e “They don't care about us”, música gravada com o Olodum em 1995, no Pelourinho, em Salvador, na Bahia. O próximo pode ser “Thriller” (1982), atualmente com mais de 940 milhões de visualizações.

Em 2022, o YouTube divulgou uma lista de cerca de 300 vídeos de música no mundo que já alcançaram mais de 1 bilhão de views no site. Michael é o primeiro artista solo masculino do século XX que tem mais de um videoclipe com 1 bilhão de visualizações ou mais.

Top 10 dos anos 80

Este é o segundo videoclipe dos anos 80 do Rei do Pop a ultrapassar 1 bilhão de visualizações na plataforma, formando uma seleta lista de dez músicas da época com essa contagem, sendo Jackson o único com duas músicas.

Um fato surpreendente, já que estes clipes foram lançados antes da existência da plataforma de vídeos e, mesmo assim, chegaram a números que artistas modernos têm dificuldade. Confira a lista completa:

A-ha – “Take on me” (1985) - 1,8 bilhão de visualizações

Guns N’ Roses – “Sweet child o’mine” (1988) - 1,5 bilhão de visualizações

Michael Jackson – “Billie Jean” (1983) - 1,4 bilhão de visualizações

Rick Astley – “Never gonna give you up” (1988) - 1,4 bilhão de visualizações

Cyndi Lauper – “Girls just want to have fun” (1983) - 1,2 bilhão de visualizações

The Police – “Every breath you take” (1983) - 1,1 bilhão de visualizações

George Michael – “Careless whisper” (1984) - 1,1 bilhão de visualizações

Bon Jovi – “Livin’ on a prayer” (1986) - 1,1 bilhão de visualizações

Europe – “The Final Countdown” (1986) com 1,1 bilhão de visualizações

Michael Jackson – “Beat it” (1983) - 1 bilhão de visualizações



* Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata