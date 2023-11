Guel Arraes recebeu o prêmio de melhor diretor por “Grande Sertão” durante a 27ª edição do Tallinn Black Nights Film Festival, realizada entre 3 e 19 de novembro, na Estônia. O longa, que é uma releitura do clássico de Guimarães Rosa "Grande sertão: Veredas", fez sua estreia internacional no festival e tem previsão para entrar no circuito comercial brasileiro em 30 de maio de 2024.

“Prêmio de direção significa prêmio para os artistas e produtores do filme também porque ele só é possível se tudo isso funciona junto. É interessante também que um filme tão ancorado na realidade brasileira e na recriação do português que faz Guimarães Rosa tenha se destacado num festival internacional”, disse Arraes na ocasião.

Protagonizado por Caio Blat (Riobaldo) e Luisa Arraes (Diadorim), “Grande Sertão” é o típico nordestern (faroeste à brasileira) que tem como foco a violência dos jagunços do sertão e o território das organizações criminosas da periferia urbana de uma comunidade brasileira em tempos atuais. A trama, no entanto, acompanha a trajetória de Riobaldo com seus dilemas por alimentar um sentimento estranho por Diadorim, outro jagunço do bando.

O elenco conta ainda com Rodrigo Lombardi (Joca Ramiro), Eduardo Sterblitch (Hermógenes), Luis Miranda (Zé Bebelo), Mariana Nunes (Otacília) e Luellem de Castro (Nhorinhá).

O longa é produzido pela Paranoïd Filmes, em coprodução com a Globo Filmes, e tem distribuição da Paris Filmes.