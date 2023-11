O dia 11 de setembro de 2023 marcou os 50 anos do golpe militar que derrubou o governo de Salvador Allende, então presidente eleito pelo povo do Chile. Como parte das ações para lembrar a importância da data, a Fundação Clóvis Salgado (FCS) e o Instituto Cervantes promovem, nesta terça e quarta-feira (21 e 22/11), o ciclo “A projeção das alamedas (1973 – 2023)”, no Cine Humberto Mauro.

Segundo o gerente de Cinema da FCS, Vitor Miranda, a mostra acontece ainda sob o cenário das cinco décadas do golpe, mas com quatro produções recentes, todas elas lançadas a partir de 2010. “Merece destaque a apresentação do documentário ‘Allende, meu avô Allende’ (foto), dirigido por Marcia Tambutti Allende, neta do ex-presidente chileno", afirma.

Abre a programação hoje, às 18h, “Post Mortem”, de Pablo Larraín. O longa de Marcia Tambutti Allende será exibido em seguida, às 20h. Programação completa e informações em www.fcs.mg.gov.br.