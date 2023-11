A Academia Internacional das Artes e Ciências Televisivas premiou, em um evento em Nova York, na noite da última segunda-feira (20/11), os vencedores do Emmy Internacional 2023, considerado o Oscar da televisão.

Foram 56 indicados para 14 categorias, abrangendo 20 países. "A ponte – The bridge Brasil" foi a única produção brasileira premiada na cerimônia, vencendo a categoria melhor reality show.

Produzida pela HBO Max e apresentada pelo ator Murilo Rosa, a versão brasileira do reality britânico de mesmo nome isola 12 pessoas, entre anônimos e famosos, na natureza.

Os participantes devem construir uma ponte de 300 metros, para, então, atravessar um rio e chegar a uma torre, onde fica um tesouro de R$ 500 mil.

O Brasil teve seis indicações, em cinco categorias. Entre elas estavam o remake de "Pantanal" e "Cara e coragem", da TV Globo, que foram desbancadas pela produção turca "Yargi: Segredos de família", vencedora na categoria melhor telenovela.

OS VENCEDORES



PROGRAMA ARTÍSTICO

Buffy Sainte-Marie (Canadá)

MELHOR ATOR

Martin Freeman – “The responder”

(Reino Unido)

MELHOR ATRIZ

Karla Souza – “La caída” (México)

COMÉDIA

“Derry girls” – 3ª temporada (Reino Unido)

“Vir Das: Landing” – 1ª temporada (Índia)

MELHOR DOCUMENTÁRIO

“Mariupol: The People’s story” (Reino Unido)

MELHOR SÉRIE DE DRAMA

“The empress” (Alemanha)

PROGRAMA DE ENTRETENIMENTO SEM ROTEIRO

“A ponte – The bridge Brasil” (Brasil)

MELHOR SÉRIE CURTA

“Des gens bien ordinaires” (França)

MELHOR DOCUMENTÁRO ESPORTIVO

“Harley & Katya” (Austrália)

NOVELA

“Yargi” (Turquia)

MELHOR FILME/MINISSÉRIE PARA TV

“La caída” (México)

MELHOR ANIMAÇÃO INFANTIL

“The Smeds and the Smoos” (Reino Unido)

PRODUÇÃO INFANTI (FACTUAL)

“Built to survive” (Austrália)

MELHOR LIVE-ACTION INFANTIL

“Heartbreak high” (Austrália)