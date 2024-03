Muitos comércios aproveitam o Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta sexta-feira (8/3), para oferecer aos clientes promoções temáticas da data. Não foi o caso do Supermercados BH, que alertou nas redes sociais sobre um golpe feito em nome da empresa.

A rede mineira de supermercados compartilhou a fraude no Instagram, na qual os golpistas fizeram uma montagem com o design e a logomarca da empresa. Nas imagens, um site pede que o consumidor clique em “OK” para resgatar uma promoção do Dia da Mulher, mas o supermercado afirma que a oferta é falsa.

“Não existe nenhuma promoção ativa e nem estamos fazendo nenhum tipo de pesquisa ou distribuindo prêmios pela internet. Fiquem atentos aos canais oficiais do BH. Nada de acessar links externos que não sejam do nosso site e nem compartilhe”, alertou a rede.

O falso site solicita informações dos clientes para que recebam um suposto brinde, mas o varejista afirma que nunca solicita nenhum dos dados pessoais de clientes por telefone ou mensagem.