O homem filmado raspando o cabelo da ex-companheira em Francisco Sá, no Norte de Minas, foi preso pela Polícia Militar nessa quinta-feira (8/3). Ele foi detido em uma casa na cidade de Montes Claros.

Segundo o major Antônio Alkimim, o homem, de 25 anos, tem diversas passagens por tentativa de homicídio, roubo e violência doméstica contra a vítima que teve os cabelos raspados.

Ao ser preso, ele contou aos policiais o que raspou o cabelo da ex para puni-la por uma questão de infidelidade. O major ainda afirmou que o homem pediu para que a agressão fosse filmada e divulgada nas redes sociais.

O caso

Uma mulher, de 26 anos, foi vítima de violência ao ter o cabelo raspado pelo ex-companheiro na terça-feira (5/3). Acompanhada da mãe, a vítima foi filmada durante o crime e o vídeo compartilhado nas redes sociais.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o casal já não estava mais junto. Na última terça, o homem entrou em contato com a vítima e exigiu que ela fosse até a casa dele. Segundo a vítima, o homem teria dito por mensagem que “Se não for, será pior. Te pego em qualquer lugar”, seguida do envio de uma foto com uma arma de fogo. A mulher foi até o endereço onde ocorreu o crime. Ele estava acompanhada da mãe, que foi obrigada a presenciar a cena em meio a ameaças.

A gravação foi feita por um adolescente, de 17 anos, que foi apreendido em sua residência. O menor tem passagem por tráfico de drogas e lesão corporal e confessou a participação no ato. Depois de prestar informações à Polícia Civil, ele foi liberado para o seu representante legal.