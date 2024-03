Um homem, usando uniforme dos Correios, invadiu dois apartamentos do bairro Castelo, Região da Pampulha de Belo Horizonte, na tarde dessa quinta-feira (8/3), e roubou dois cordões de ouro e dez aparelhos celulares.

Segundo o boletim de ocorrência, o assaltante interfonou em um dos apartamentos e disse que tinha uma encomenda para entregar. O dono do imóvel, um homem de 41 anos, pediu para a filha buscar o pacote, e a criança foi rendida pelo homem armado.

Dentro do apartamento, o assaltante rendeu o morador e perguntou "onde estavam os iPhones". Segundo a vítima, o homem o chamou de "Leandro" e apontou a arma para a cabeça dele. O morador disse que esse não era o nome dele e indicou o apartamento de um vizinho com esse nome.

O bandido, então, segundo o boletim de ocorrência,fez a vítima bater na porta da casa de Leandro e chamar por ele. Quando a segunda vítima abriu a porta, o homem invadiu o imóvel e pediu, novamente, pelos iPhones.

A segunda vítima contou para a polícia que estava em casa quando escutou o vizinho chamá-lo. Ao abrir a porta, o suspeito armado invadiu o apartamento e mandou o morador deitar no chão. Ao menos dez aparelhos celulares e dois cordões de ouro foram levados.

Leandro ainda disse que trabalha com a venda de aparelhos usados e que os celulares levados não foram cadastrados, então, a vítima não tinha o número de IMEI.

Segundo populares, o suspeito fugiu em um carro preto sentido bairro Santa Terezinha. Os relatos apontam que o homem usava uniforme dos Correios, boné e máscara de proteção na boca e nariz.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, Leandro não permitiu a entrada da perícia no apartamento. Em nota, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias e autoria do roubo. Até o momento, não houve conduzido à Delegacia.