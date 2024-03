Um homem morreu em uma batida de frente entre carro e carreta na madrugada desta sexta-feira (8/3), na BR 251, próximo ao trevo de Riacho dos Machados, no Norte de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro de passeio seguia na rodovia sentido Montes Claros quando, na altura do km 426, bateu de frente com a carreta que seguia no sentido contrário.

O motorista do carro ficou preso às ferragens e morreu no local do acidente. O condutor da carreta não se feriu.

O corpo foi retirado de dentro do veículo pelos militares e entregue para a perícia. A rodovia não precisou ser interditada durante o atendimento.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanhou a ocorrência.