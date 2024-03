As mulheres brasileiras estão sendo mais escutadas no Spotify, com o aumento de consumo de 252% registrado nos últimos cinco anos no país.

Um total de 60% do público consumidor de artistas femininas no Brasil são as próprias mulheres. A faixa etária de um terço desses ouvintes nos últimos quatro anos é de 18 a 24 anos de idade.

Segundo o Spotify, as artistas brasileiras mais escutadas no Brasil em 2023 foram, respectivamente, Ana Castela, Marília Mendonça, Mari Fernandez, Luísa Sonza e Maiara & Maraisa. No ranking de cantoras brasileiras mais ouvidas no exterior, Anitta está em primeiro lugar, seguida de Ludmilla, Ana Castela, Marília Mendonça e Luísa Sonza, respectivamente.

Para comemorar o Dia internacional das mulheres, em 8 de março, a plataforma de streaming compartilha o hub EQUAL, no qual os usuários podem navegar e descobrir novas artistas mulheres por meio de uma série de playlists.

Os gêneros musicais nos quais essas artistas atuam são diversos. Os consumidores possuem acesso a playlists de gospel, sertanejo, eletrônica, jazz, e muito mais.

Na plataforma, no estúdio, no palco, mais mulheres estão tendo suas vozes ouvidas, não importa de onde venham e em que estágio de sua carreira estejam.